Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Гамбург
1:0
Первый тайм: 27'
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
18' Гол
Вагноман Жоша
27'
1
Фернандеш
Даниэль
27
Вагноман
Жоша
28
Юнг
Гидеон
4
Ван
Дронгелен
Рик
21
Ляйбольд
Тим
14
Хант
Аарон
29
Файн
Адриан
8
Дуджак
Джереми
22
Харник
Мартин
16
Хинтерзеер
Лукас
10
Киттель
Сонни
1
Martin
Maennel
3
Михоевич
Марко
26
Гонтер
Сёрен
36
Кусич
Филип
4
Калиг
Фабиан
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
8
Tom
Baumgart
33
Дафернер
Кристоф
7
Хохшайдт
Ян
37
Теструт
Паскаль
Гамбург
4-3-3
Эрцгебирге Ауэ
3-4-3

Ход матча

18'
Вагноман Жоша
(Хант Аарон)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Санкт-Паули 2:0 Гамбург Вольфсбург 1:1 Гамбург Гамбург 3:0 Ганновер 96 Карлсруэ 2:4 Гамбург
Гамбург 1:0 Бохум Кемницер 2:2 Гамбург Нюрнберг 0:4 Гамбург Гамбург 1:1 Дармштадт Гамбург 2:2 Андерлехт Гамбург 0:1 Хаддерсфилд Таун Гамбург 3:0 Дуйсбург Падерборн 4:1 Гамбург Гамбург 0:3 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Гамбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Магдебург Падерборн 0:2 Гамбург Бохум 0:0 Гамбург
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ
Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 7 5 2 0 13 - 7 17
2. Гамбург 1:0 7 5 1 1 14 - 5 16
3. Арминия 7 4 3 0 19 - 10 15
4. Хайденхайм 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Зандхаузен 7 3 2 2 8 - 6 11
6. Эрцгебирге Ауэ 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Гройтер Фюрт 7 3 2 2 9 - 9 11
8. Оснабрюк 1:1 7 3 1 3 10 - 6 10
9. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 13 10
10. Санкт-Паули 1:1 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Нюрнберг 7 2 3 2 10 - 13 9
12. Ян 0:0 7 2 2 3 12 - 9 8
13. Ганновер 96 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Динамо Дрезден 0:0 7 1 4 2 9 - 11 7
15. Дармштадт 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Хольштайн Киль 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Бохум 7 0 4 3 11 - 15 4
18. Веен Висбаден 7 0 1 6 9 - 23 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Вагноман Жоша бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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