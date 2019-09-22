Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Гамбург
1:0
Первый тайм: 27'
Эрцгебирге Ауэ
1:0
18' ГолВагноман Жоша
28
Юнг
Гидеон
21
Ляйбольд
Тим
14
Хант
Аарон
29
Файн
Адриан
26
Гонтер
Сёрен
36
Кусич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jonas David
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Meyer
Ход матча
18'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7Санкт-Паули 2:0 Гамбург Вольфсбург 1:1 Гамбург Гамбург 3:0 Ганновер 96 Карлсруэ 2:4 Гамбург
Гамбург 1:0 Бохум Кемницер 2:2 Гамбург Нюрнберг 0:4 Гамбург Гамбург 1:1 Дармштадт Гамбург 2:2 Андерлехт Гамбург 0:1 Хаддерсфилд Таун Гамбург 3:0 Дуйсбург Падерборн 4:1 Гамбург Гамбург 0:3 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Гамбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Магдебург Падерборн 0:2 Гамбург Бохум 0:0 Гамбург
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ
Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|7
|5
|2
|0
|13 - 7
|17
|2.
|Гамбург
|1:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|3.
|Арминия
|7
|4
|3
|0
|19 - 10
|15
|4.
|Хайденхайм
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Гройтер Фюрт
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|8.
|Оснабрюк
|1:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 6
|10
|9.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|10.
|Санкт-Паули
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Нюрнберг
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|12.
|Ян
|0:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Динамо Дрезден
|0:0
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|15.
|Дармштадт
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|11 - 15
|4
|18.
|Веен Висбаден
|7
|0
|1
|6
|9 - 23
|1
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