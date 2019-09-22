Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Оснабрюк
1:1
Первый тайм: 27'
Санкт-Паули
0'
1:0
13' Гол
Вольце Кевин
17' Желтая карточка
Мияичи Рио
1:1
22' Гол
Мияичи Рио
27'
22
Phillipp
Kuehn
7
Bashkim
Renneke
6
Хайер
Моритц
13
Ван
Акен
Йост
19
Вольце
Кевин
8
Ulrich
Taffertshofer
23
David
Blacha
9
Marcos
Alvarez
II
14
Etienne
Amenyido
26
Sebastian
Klaas
30
Benjamin
Girth
30
Химмельман
Робин
43
Sebastian
Ohlsson
I
3
Оэстигор
Лео
21
Лоуренс
Джеймс
15
Бубалья
Даниэль
37
Finn
Becker
5
Marvin
Knoll
12
Мияичи
Рио
14
Дели
Матс
Мёллер
17
Matthew
Penney
18
Диамантакос
Димитрис
Оснабрюк
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-2-3-1

Ход матча

13'
Вольце Кевин
1:0
17'
 
Мияичи Рио
22'
1:1
Мияичи Рио
(Диамантакос Димитрис)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Карлсруэ Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 4:0 Дармштадт
Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Вердер 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:3 Кёльн Оснабрюк 1:4 Унтерахинг Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Ганза Энерги Коттбус 1:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Аален Юрдинген 1:3 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 1:0 Шпортфройнде Лотте Кайзерслаутерн 1:3 Оснабрюк Оснабрюк 3:1 Карл Цейсс Фортуна Кёльн 0:0 Оснабрюк
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль
Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Оснабрюк 3:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи Оснабрюк 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Оснабрюк Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 7 5 2 0 13 - 7 17
2. Гамбург 1:0 7 5 1 1 14 - 5 16
3. Арминия 7 4 3 0 19 - 10 15
4. Хайденхайм 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Зандхаузен 7 3 2 2 8 - 6 11
6. Эрцгебирге Ауэ 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Гройтер Фюрт 7 3 2 2 9 - 9 11
8. Оснабрюк 1:1 7 3 1 3 10 - 6 10
9. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 13 10
10. Санкт-Паули 1:1 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Нюрнберг 7 2 3 2 10 - 13 9
12. Ян 0:0 7 2 2 3 12 - 9 8
13. Ганновер 96 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Динамо Дрезден 0:0 7 1 4 2 9 - 11 7
15. Дармштадт 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Хольштайн Киль 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Бохум 7 0 4 3 11 - 15 4
18. Веен Висбаден 7 0 1 6 9 - 23 1


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