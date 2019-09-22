Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Оснабрюк
1:1
Первый тайм: 27'
Санкт-Паули
1:0
13' ГолВольце Кевин
17' Желтая карточкаМияичи Рио
1:1
22' ГолМияичи Рио
19
Вольце
Кевин
23
David
Blacha
37
Finn
Becker
12
Мияичи
Рио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Полузащитник
-
23 David BlachaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Конрад ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
27 Felix Agu
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
36 Luis Coordes
-
-
Главный тренер: Линен Эвальд
Ход матча
13'
1:0
17'
22'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +11 =1 -8Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Карлсруэ Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 4:0 Дармштадт
Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Вердер 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:3 Кёльн Оснабрюк 1:4 Унтерахинг Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Ганза Энерги Коттбус 1:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Аален Юрдинген 1:3 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 1:0 Шпортфройнде Лотте Кайзерслаутерн 1:3 Оснабрюк Оснабрюк 3:1 Карл Цейсс Фортуна Кёльн 0:0 Оснабрюк
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =6 -8Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль
Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|7
|5
|2
|0
|13 - 7
|17
|2.
|Гамбург
|1:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|3.
|Арминия
|7
|4
|3
|0
|19 - 10
|15
|4.
|Хайденхайм
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Гройтер Фюрт
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|8.
|Оснабрюк
|1:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 6
|10
|9.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|10.
|Санкт-Паули
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Нюрнберг
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|12.
|Ян
|0:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Динамо Дрезден
|0:0
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|15.
|Дармштадт
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|11 - 15
|4
|18.
|Веен Висбаден
|7
|0
|1
|6
|9 - 23
|1
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