Голландия: Эредивизие 2019-2020
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =3 -5ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ
Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аякс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие ПСВ 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|Твенте
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|4.
|Витесс
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|6.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Фейеноорд
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|8.
|Виллем II
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|9.
|ВВВ-Венло
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Хераклес
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|12 - 15
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|6
|2
|1
|3
|13 - 14
|7
|13.
|АДО Ден Хааг
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|14.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Эммен
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Ваалвейк
|6
|0
|1
|5
|7 - 20
|1
ПСВ
43.2% (19)
Ничья
36.4% (16)
Аякс
20.5% (9)
2:1 ПСВ
25% (11)
1:1 Ничья
22.7% (10)
1:2 Аякс
15.9% (7)
2:2 Ничья
11.4% (5)
3:1 ПСВ
9.1% (4)
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