Голландия: Эредивизие 2019-2020

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Аякс

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ
ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ Сьон 0:0 ПСВ ПСВ 3:1 Хераклес АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Виллем II 0:3 ПСВ
Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ
АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аякс 1:1 Ольборг Аякс 11:2 Квик-20 Де Графсхап 1:4 Аякс Аякс 4:1 Утрехт

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аякс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие
Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие ПСВ 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПСВ Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 5 4 1 0 14 - 3 13
3. Твенте 6 3 3 0 13 - 8 12
4. Витесс 6 3 2 1 10 - 9 11
5. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
6. Утрехт 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Фейеноорд 5 2 3 0 8 - 6 9
8. Виллем II 6 3 0 3 9 - 11 9
9. ВВВ-Венло 6 3 0 3 9 - 12 9
10. Хераклес 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Спарта Роттердам 6 2 2 2 12 - 15 8
12. ПЕК Зволле 6 2 1 3 13 - 14 7
13. АДО Ден Хааг 6 2 0 4 10 - 12 6
14. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Эммен 6 1 0 5 5 - 14 3
17. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Ваалвейк 6 0 1 5 7 - 20 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Аякс

    До начала игры, которая состоится 22.09.2019, осталось 2 дня 16 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч ПСВ - Аякс
    ПСВ
    43.2% (19)
    Ничья
    36.4% (16)
    Аякс
    20.5% (9)
    2:1 ПСВ
    25% (11)
    1:1 Ничья
    22.7% (10)
    1:2 Аякс
    15.9% (7)
    2:2 Ничья
    11.4% (5)
    3:1 ПСВ
    9.1% (4)
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