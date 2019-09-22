Германия: Бундеслига 2019-2020

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Боруссия М
0:1
Перерыв

Стадион:
Фортуна
0'
2' Желтая карточка
Лайнер Штефан
0:1
6' Гол
Нуху Касим
35' Желтая карточка
Бодзек Адам
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
22
Бенеш
Ласло
8
Закария
Денис
32
Нойхаус
Флориан
36
Эмболо
Брель
7
Херрман
Патрик
14
Плеа
Алассан
24
Стеффен
Закари
5
Айхан
Кан
3
Хоффманн
Андре
4
Нуху
Касим
25
Циммерман
Маттиас
34
Бэйкер
Льюис
13
Бодзек
Адам
23
Гисельман
Нико
39
Циммер
Жан
11
Караман
Кенан
9
Ковнацки
Давид
Боруссия М
4-3-1-2
Фортуна
3-4-3

Ход матча

2'
Лайнер Штефан
 
6'
0:1
Нуху Касим
(Хоффманн Андре)
35'
 
Бодзек Адам

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Кёльн 0:1 Боруссия М Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг
Майнц 1:3 Боруссия М Боруссия М 0:0 Шальке 04 Зандхаузен 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:2 Челси Боруссия М 0:2 Атлетик Б Боруссия М 2:1 Анже Боруссия М 2:1 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:5 Боруссия М Аугсбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:0 Мюнхен-1860 Боруссия М 8:0 Мёнхенгладбах Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Боруссия Д Нюрнберг 0:4 Боруссия М Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Штуттгарт 1:0 Боруссия М
Фортуна Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Меербуш 0:6 Фортуна
Фортуна 1:3 Байер Л ТУРУ Дюссельдорф 2:4 Фортуна Вердер 1:3 Фортуна Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Андерлехт 1:2 Фортуна Фортуна 1:0 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:1 Фортуна Утрехт 1:0 Фортуна Фортуна 4:1 Ипсвич Сонсбек 0:3 Фортуна Шпортфройнде Лотте 0:6 Фортуна Вейер 0:14 Фортуна Хеми 1:1 Фортуна

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Фортуна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Фортуна 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:0 Боруссия М Товарищеские матчи Фортуна 0:1 Боруссия М Кубок
Фортуна 2:0 Боруссия М Товарищеские матчи Боруссия М 2:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 1:0 Боруссия М Кубок Фортуна 0:0 Боруссия М Бундеслига Фортуна 3:1 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 3 2 0 16 - 4 11
3. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
4. Шальке 04 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Байер Л Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
6. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
7. Вольфсбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Фортуна 1:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Вердер Заявка 5 2 0 3 8 - 12 6
12. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Унион Берлин Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15. Герта Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Кёльн Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
17. Майнц Заявка 5 1 0 4 5 - 15 3
18. Падерборн Заявка 5 0 1 4 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Фортуна
Боруссия М
88.1% (133)
Ничья
9.9% (15)
Фортуна
2% (3)
2:1 Боруссия М
44.4% (67)
2:0 Боруссия М
17.9% (27)
1:0 Боруссия М
15.9% (24)
1:1 Ничья
8.6% (13)
3:1 Боруссия М
7.3% (11)
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