Германия: Бундеслига 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

47' Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Стеффен Закари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

44' Эмболо Брель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Боруссия М пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

39' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Бенеш Ласло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

35' Бодзек Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Фортуна имеет хороший шанс забить.

33' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Циммерман Маттиас из команды Фортуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Нойхаус Флориан из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

30' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Кан получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Айхан Кан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Нуху Касим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

19' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Бенеш Ласло наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

16' Циммерман Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бенеш Ласло , обходя своих соперников

15' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

15' Нуху Касим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Хорошие скиллы дриблинга показывает Херрман Патрик , обходя своих соперников

13' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

10' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.

9' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

6' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

6' Эмболо Брель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Бодзек Адам наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

6' Бенеш Ласло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

4' Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Айхан Кан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

2' Лайнер Штефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Фортуна начинает с центра поля