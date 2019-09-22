Германия: Бундеслига 2019-2020
Боруссия М
0:1
Перерыв
Стадион: Боруссия Парк
Фортуна
2' Желтая карточкаЛайнер Штефан
0:1
6' ГолНуху Касим
35' Желтая карточкаБодзек Адам
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
22
Бенеш
Ласло
36
Эмболо
Брель
14
Плеа
Алассан
34
Бэйкер
Льюис
13
Бодзек
Адам
39
Циммер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бэйкер ЛьюисПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Циммер ЖанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
15 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
27 Nana AmpomahНападающий
-
-
14 Kelvin Ofori
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
35'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =4 -6Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Кёльн 0:1 Боруссия М Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг
Майнц 1:3 Боруссия М Боруссия М 0:0 Шальке 04 Зандхаузен 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:2 Челси Боруссия М 0:2 Атлетик Б Боруссия М 2:1 Анже Боруссия М 2:1 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:5 Боруссия М Аугсбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:0 Мюнхен-1860 Боруссия М 8:0 Мёнхенгладбах Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Боруссия Д Нюрнберг 0:4 Боруссия М Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Штуттгарт 1:0 Боруссия М
Фортуна Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Меербуш 0:6 Фортуна
Фортуна 1:3 Байер Л ТУРУ Дюссельдорф 2:4 Фортуна Вердер 1:3 Фортуна Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Андерлехт 1:2 Фортуна Фортуна 1:0 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:1 Фортуна Утрехт 1:0 Фортуна Фортуна 4:1 Ипсвич Сонсбек 0:3 Фортуна Шпортфройнде Лотте 0:6 Фортуна Вейер 0:14 Фортуна Хеми 1:1 Фортуна
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Фортуна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 4
|11
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|17.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 15
|3
|18.
|Падерборн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 14
|1
Боруссия М
88.1% (133)
Ничья
9.9% (15)
Фортуна
2% (3)
2:1 Боруссия М
44.4% (67)
2:0 Боруссия М
17.9% (27)
1:0 Боруссия М
15.9% (24)
1:1 Ничья
8.6% (13)
3:1 Боруссия М
7.3% (11)
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