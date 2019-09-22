Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Янг Бойз
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Базель
0'
0:1
5' Гол
Видмер Сильван
21'
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
3
Соренсен
Фредерик
28
Лустенбергер
Фабиан
29
Лотомба
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
13
Нгамелеу
Муми
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
14
Штокер
Валентин
7
Дзуффи
Лука
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
Янг Бойз
4-4-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Видмер Сильван
(Буа Кевин)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз
Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз
Базель Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель
Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Базель: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига
Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Янг Бойз 0:1 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Сьон 7 4 2 1 11 - 8 14
4. Санкт-Галлен 7 3 1 3 12 - 12 10
5. Серветт 7 2 3 2 10 - 9 9
6. Лугано 1:0 7 2 2 3 9 - 8 8
7. Тун 0:0 7 1 3 3 6 - 10 6
8. Цюрих 0:0 7 1 3 3 5 - 14 6
9. Люцерн 0:1 7 1 2 4 5 - 8 5
10. Нёвшатель Ксамакс 7 0 4 3 8 - 14 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Видмер Сильван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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