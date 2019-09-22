Швейцария: Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Стад де Суиз
Базель
0:1
5' ГолВидмер Сильван
23
Янко
Саиди
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
20
Фрай
Фабиан
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерНападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =5 -4Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз
Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз
Базель Последние 20 матчей: +15 =0 -5Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель
Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Базель: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Янг Бойз
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Сьон
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|6.
|Лугано
|1:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|7.
|Тун
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|8.
|Цюрих
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|9.
|Люцерн
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
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