Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
3:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
3' Гол
Кёкчю Оркун
0:2
12' Гол
Нарсинг Лучано
1:2
21' Гол
Де Вос Робберт
2:2
32' Гол
Пенья Серхио
43' Желтая карточка
Слагвеер Лусиано
51' Желтая карточка
Сенеси Маркос
3:2
59' Гол
Слагвеер Лусиано
76' Красная карточка
Хейлен Майкл
78' Желтая карточка
Бейл Гленн
90'+1
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
2
Хейлен
Майкл
4
Баккер
Ник
39
Бесте
Ян-Никлас
20
Чакон
Майкл
15
Хиаряй
Том
29
Слагвеер
Лусиано
17
Пенья
Серхио
32
Де
Вос
Робберт
8
Де
Леув
Михаэль
1
Фермеер
Кеннет
27
Карсдорп
Рик
33
Боттегин
Эрик
32
Ие
Эдгар
5
Хапс
Ридгесиано
23
Кёкчю
Оркун
20
Тапия
Ренато
19
Фер
Лерой
10
Бергёйс
Стивен
7
Нарсинг
Лучано
11
Ларссон
Сэм
Эммен
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Кёкчю Оркун
12'
0:2
Нарсинг Лучано
(Бергёйс Стивен)
21'
Де Вос Робберт
(Де Леув Михаэль)
1:2
32'
Пенья Серхио
(Бейл Гленн)
2:2
43'
Слагвеер Лусиано
 
46'
 
Сенеси Маркос
Ие Эдгар
51'
 
Сенеси Маркос
59'
Слагвеер Лусиано
(Бейл Гленн)
3:2
61'
 
Тоорнстра Йенс
Кёкчю Оркун
61'
Веендорп Кезиа
Баккер Ник
 
72'
Маринус Ваутер
Слагвеер Лусиано
 
74'
 
Баннис Науфаль
Тапия Ренато
76'
Хейлен Майкл
 
78'
Бейл Гленн
 
80'
Гергюлю Ферхат
Пенья Серхио
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен
Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд
Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд

Последние игры между собой

Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Фейеноорд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд 4:0 Эммен Эредивизие Эммен 1:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Эммен Товарищеские матчи Эммен 0:2 Фейеноорд Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 4 2 1 14 - 11 14
2. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
3. ПСВ 5 4 1 0 14 - 3 13
4. Виллем II 7 4 0 3 10 - 11 12
5. Твенте 7 3 3 1 15 - 11 12
6. Утрехт 7 3 2 2 14 - 11 11
7. Спарта Роттердам 7 3 2 2 16 - 15 11
8. Хераклес 7 3 2 2 11 - 12 11
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
10. Фейеноорд 2:3 6 2 3 1 10 - 9 9
11. ВВВ-Венло 7 3 0 4 9 - 13 9
12. Гронинген 6 2 1 3 6 - 7 7
13. ПЕК Зволле 7 2 1 4 13 - 16 7
14. Херенвен 7 1 4 2 8 - 9 7
15. АДО Ден Хааг 6 2 0 4 10 - 12 6
16. Эммен 3:2 7 2 0 5 8 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 8 - 16 2
18. Ваалвейк 7 0 1 6 7 - 24 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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