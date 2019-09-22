Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
3:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: De Oude Meerdijk
Фейеноорд
0:1
3' ГолКёкчю Оркун
0:2
12' ГолНарсинг Лучано
1:2
21' ГолДе Вос Робберт
2:2
32' ГолПенья Серхио
43' Желтая карточкаСлагвеер Лусиано
51' Желтая карточкаСенеси Маркос
3:2
59' ГолСлагвеер Лусиано
76' Красная карточкаХейлен Майкл
78' Желтая карточкаБейл Гленн
23
Бейл
Гленн
20
Чакон
Майкл
15
Хиаряй
Том
17
Пенья
Серхио
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
23
Кёкчю
Оркун
20
Тапия
Ренато
19
Фер
Лерой
11
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарПолузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Leon Sopic
-
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
-
23 Кёкчю ОркунПолузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бейло ЮстинВратарь
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
0:1
12'
0:2
21'
32'
2:2
43'
51'
59'
3:2
76'
78'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен
Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд
Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд
Последние игры между собой
Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Фейеноорд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|2.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|3.
|ПСВ
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|4.
|Виллем II
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|5.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|15 - 11
|12
|6.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|7.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|2
|2
|16 - 15
|11
|8.
|Хераклес
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|10.
|Фейеноорд
|2:3
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|11.
|ВВВ-Венло
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|ПЕК Зволле
|7
|2
|1
|4
|13 - 16
|7
|14.
|Херенвен
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|15.
|АДО Ден Хааг
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|16.
|Эммен
|3:2
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|8 - 16
|2
|18.
|Ваалвейк
|7
|0
|1
|6
|7 - 24
|1
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