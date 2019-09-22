Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

47' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

45' Удар от ворот произведет Эспаньол

45' Пространство открывается для Мерино Микель , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

45' Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Матч возобновлен

43' Мерино Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

42' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Порту Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Порту Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Пространство открывается для Лэй У , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' Гранеро Эстебан из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

35' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

34' Г О О О О Л - Виллиан Жозе классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

34' Эдегор Мартин разрезает оборону соперника отличным пасом

33' Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хорошо играет на выходе Мойя Мигель - мяч в ее руках

32' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

30' Выглядело как неплохой момент. Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

29' Удар от ворот произведет Эспаньол

29' Пространство открывается для Порту Кристиан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

29' Оярсабаль Микель разрезает оборону соперника отличным пасом

28' Удар от ворот произведет Эспаньол

28' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Гранеро Эстебан получил желтую карточку от судьи

26' Удар от ворот произведет Эспаньол

25' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

24' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Кальери Хонатан из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

18' Г О О О О Л - Виллиан Жозе изменил счет на табло!

18' Оярсабаль Микель разрезает оборону соперника отличным пасом

18' Хорошо играет на выходе Мойя Мигель - мяч в ее руках

17' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

13' Хорошо играет на выходе Мойя Мигель - мяч в ее руках

12' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Эспаньол

10' Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

5' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Эспаньол

2' Дардер Серхи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Лопес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эспаньол начинает с центра поля