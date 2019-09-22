Испания: Ла Лига 2019-2020
Эспаньол
1:3
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 19173
Реал Сосьедад
0:1
18' ГолВиллиан Жозе
27' Желтая карточкаГранеро Эстебан
0:2
34' ГолВиллиан Жозе
1:2
71' Гол в свои воротаСальдуа Хосеба
1:3
75' ГолИсак Александр
13
Лопес
Диего
17
Дидак
Вилья
7
Лэй
У
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
0:1
27'
34'
0:2
71'
1:2
75'
1:3
80'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +12 =6 -2Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол
Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =5 -7Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад
Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:5 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол Примера Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад Примера Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|9.
|Леванте
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|19.
|Эйбар
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Леганес
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Эспаньол
35.3% (54)
Ничья
41.8% (64)
Реал Сосьедад
22.9% (35)
1:1 Ничья
37.9% (58)
2:1 Эспаньол
23.5% (36)
1:0 Эспаньол
10.5% (16)
1:2 Реал Сосьедад
9.2% (14)
0:1 Реал Сосьедад
8.5% (13)
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