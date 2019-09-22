Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эспаньол
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 19173
Реал Сосьедад
0'
0:1
18' Гол
Виллиан Жозе
27' Желтая карточка
Гранеро Эстебан
0:2
34' Гол
Виллиан Жозе
1:2
71' Гол в свои ворота
Сальдуа Хосеба
1:3
75' Гол
Исак Александр
90'+4
13
Лопес
Диего
4
Санчес
Виктор
6
Льюис
Лопес
24
Калеро
Фернандо
17
Дидак
Вилья
7
Лэй
У
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
23
Гранеро
Эстебан
12
Кальери
Хонатан
22
Варгас
Матиас
13
Мойя
Мигель
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
20
Монреаль
Начо
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Эдегор
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
Эспаньол
4-4-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Виллиан Жозе
(Оярсабаль Микель)
27'
Гранеро Эстебан
 
34'
0:2
Виллиан Жозе
(Порту Кристиан)
57'
Педроса Адриа
Дидак Вилья
 
65'
 
Исак Александр
Виллиан Жозе
65'
Кампусано Виктор
Гранеро Эстебан
 
71'
Сальдуа Хосеба
1:2
75'
1:3
Исак Александр
80'
 
Ле Норман Робен
Сальдуа Хосеба
80'
Давид Лопес
Рока Марк
 
84'
 
Сурутуса Давид
Мерино Микель

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол
Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад
Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол Примера
Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:5 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол Примера Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад Примера Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Гранада Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
5. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
6. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8. Барселона Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
9. Леванте Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Осасуна Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11. Хетафе Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Валенсия 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Бетис Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
19. Эйбар Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20. Леганес 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад
Эспаньол
35.3% (54)
Ничья
41.8% (64)
Реал Сосьедад
22.9% (35)
1:1 Ничья
37.9% (58)
2:1 Эспаньол
23.5% (36)
1:0 Эспаньол
10.5% (16)
1:2 Реал Сосьедад
9.2% (14)
0:1 Реал Сосьедад
8.5% (13)
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