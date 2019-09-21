Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

95' Вильярреал заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

94' Великолепное видение игры демонстрирует Салису Мохаммед из команды Вальядолид , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

94' Хорошие скиллы дриблинга показывает Чуквезе Саму , обходя своих соперников

91' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

89' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

89' Удар от ворот произведет Вильярреал

88' Чуквезе Саму предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Удар от ворот произведет Вальядолид

87' Онтиверос Хавьер не смог попасть в створ ударом издали

86' Сантиметры! Удар с лета нанес Пенья Рубен , но попал в штангу!

86' Рубио Вальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

84' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Рубио Вальдо из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

83' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Вальядолид

81' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

80' Матч возобновлен

80' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

79' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

77' Г О О О О Л - Касорла Санти из команды Вильярреал забивает с точки!

76' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Вальядолид

75' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

74' Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

70' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

70' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

64' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Пенья Рубен из команды Вильярреал пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

63' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Отличная игра от Касорла Санти из команды Вильярреал . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

60' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

60' Барба Федерико совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Вальядолид

57' Пенья Рубен из команды Вильярреал пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

56' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Кинтилья Хави из команды Вильярреал пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

55' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

55' Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Салису Мохаммед получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Салису Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Сегодняшная посещаемость составляет 16195 болельщиков

52' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

50' Морено Херард из команды Вильярреал делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

49' Удар от ворот произведет Вильярреал

49' Гвардиола Серхи пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

49' Хорошие скиллы дриблинга показывает Гвардиола Серхи , обходя своих соперников

49' ШТАНГА! Гол почти забит, Сандро Рамирес нанесла удар, но мяч попал в штангу!

48' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

48' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота