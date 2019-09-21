Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Вильярреал
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 16195
Вальядолид
0'
40' Желтая карточка
Кинтилья Хави
45' Желтая карточка
Иборра Висенте
60' Желтая карточка
Барба Федерико
1:0
77' Пенальти
Касорла Санти
2:0
89' Гол
Онтиверос Хавьер
90'+5
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
16
Кинтилья
Хави
19
Замбо-Ангисса
Андре
10
Иборра
Висенте
7
Морено
Херард
8
Касорла
Санти
23
Гомес
Мойсес
II
9
Бакка
Карлос
1
Масип
Хорди
2
Порро
Педро
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
3
Барба
Федерико
18
Антонио
Ангуло
Хесус
21
Мичел
Эрреро
14
Алькарас
Рубен
10
Оскар
Плано
20
Сандро
Рамирес
7
Гвардиола
Серхи
Вильярреал
4-2-3-1
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

40'
Кинтилья Хави
 
45'
Иборра Висенте
 
58'
Экамби Карл Токо
Бакка Карлос
 
60'
 
Барба Федерико
66'
Чуквезе Саму
Гомес Мойсес II
 
66'
 
Рубио Вальдо
Сандро Рамирес
74'
Онтиверос Хавьер
Иборра Висенте
 
74'
 
Ануар Туами
Оскар Плано
77'
Касорла Санти
1:0
80'
 
Эрвиас Пабло
Мичел Эрреро
89'
Онтиверос Хавьер
(Чуквезе Саму)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада
Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Валенсия
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид
Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Вальядолид Примера
Вальядолид 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Вальядолид Примера Вальядолид 5:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 2:0 Вальядолид Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
6. Барселона Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
7. Гранада Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Осасуна Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
10. Леванте Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Вальядолид Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
13. Бетис Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Сельта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
18. Хетафе Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Вальядолид
Вильярреал
92% (138)
Ничья
6.7% (10)
Вальядолид
1.3% (2)
2:1 Вильярреал
44.7% (67)
2:0 Вильярреал
23.3% (35)
1:0 Вильярреал
18.7% (28)
3:1 Вильярреал
3.3% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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