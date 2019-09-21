Испания: Ла Лига 2019-2020
Вильярреал
2:0
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 16195
Вальядолид
40' Желтая карточкаКинтилья Хави
45' Желтая карточкаИборра Висенте
60' Желтая карточкаБарба Федерико
1:0
77' ПенальтиКасорла Санти
2:0
89' ГолОнтиверос Хавьер
20
Пенья
Рубен
21
Мичел
Эрреро
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
16 ФедеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
40'
45'
60'
77'
1:0
89'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада
Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Валенсия
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид
Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|6.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|7.
|Гранада
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|10.
|Леванте
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Вильярреал
92% (138)
Ничья
6.7% (10)
Вальядолид
1.3% (2)
2:1 Вильярреал
44.7% (67)
2:0 Вильярреал
23.3% (35)
1:0 Вильярреал
18.7% (28)
3:1 Вильярреал
3.3% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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