Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Эйбар
14
Везу
Рубен
18
Кабако
Эрик
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
15
Анхель
Хосе
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
22
Инуи
Такаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте
Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар
Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар Эйбар 1:0 Бетис Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар
Последние игры между собой
Леванте: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|6.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|7.
|Гранада
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Леванте
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Леванте
69.8% (104)
Ничья
24.8% (37)
Эйбар
5.4% (8)
2:1 Леванте
36.2% (54)
1:0 Леванте
26.8% (40)
1:1 Ничья
20.1% (30)
2:0 Леванте
6% (9)
1:2 Эйбар
4.7% (7)
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