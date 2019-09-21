Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Эйбар
0' 7'
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
18
Кабако
Эрик
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
24
Кампанья
Хосе
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
21
Майораль
Борха
1
Дмитрович
Марко
24
Техеро
Альваро
23
Арбилья
Анайц
4
Рамис
Иван
15
Анхель
Хосе
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
14
Орельяна
Фабиан
22
Инуи
Такаси
7
Кике
Гонсалес
Леванте
4-4-2
Эйбар
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте
Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар
Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар Эйбар 1:0 Бетис Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар

Последние игры между собой

Леванте: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Леванте 2:2 Эйбар Примера Эйбар 4:4 Леванте Примера Леванте 2:1 Эйбар Примера Эйбар 2:2 Леванте Примера
Эйбар 2:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Эйбар Примера Леванте 2:1 Эйбар Примера Эйбар 3:3 Леванте Примера Леванте 2:0 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Леванте Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
6. Барселона Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
7. Гранада Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Леванте 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Осасуна Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Вальядолид Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
13. Бетис Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Сельта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
18. Хетафе Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19. Эйбар 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 7'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Инуи Такаси бьет, но Айтор Фернандес отбивает мяч перед собой...
  • 6'
    Педро Леон из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • 6'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Педро Леон из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Офсайд
    6'
    Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
  • 5'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 5'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Эспозито Эду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Клерк Карлос из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    4'
    Папа Диоп наказан за толчок Кампанья Хосе
  • 3'
    Техеро Альваро из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 1'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Эйбар начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Эйбар
Леванте
69.8% (104)
Ничья
24.8% (37)
Эйбар
5.4% (8)
2:1 Леванте
36.2% (54)
1:0 Леванте
26.8% (40)
1:1 Ничья
20.1% (30)
2:0 Леванте
6% (9)
1:2 Эйбар
4.7% (7)
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