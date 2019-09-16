Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Сельта

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М
Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия
Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетико М 2:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:1 Сельта Кубок Короля
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Барселона Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
6. Гранада Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Леванте Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Осасуна Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 10 - 8 5
11. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Вальядолид Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Бетис Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16. Сельта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
18. Хетафе Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Сельта

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Атлетико М - Сельта
    Атлетико М
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Сельта
    0% (0)
    2:0 Атлетико М
    40% (16)
    2:1 Атлетико М
    20% (8)
    3:1 Атлетико М
    15% (6)
    1:0 Атлетико М
    12.5% (5)
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