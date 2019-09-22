Испания: Ла Лига 2019-2020
7' Желтая карточкаЭли Родриго
15' Желтая карточкаВидаль Алеш
37' Желтая карточкаДуарте Рубен
1:0
38' ПенальтиГарсия Рауль
70' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
2:0
72' ГолМуньяин Икер
86' Желтая карточкаУнай Симон
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
19
Ибай
Гомес
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
23
Химо
Наварро
19
Ману
Гарсия
18
Видаль
Алеш
11
Luis
Rioja
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоПолузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видаль АлешНападающий
- Нападающий
-
11 Luis RiojaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерНападающий
- Нападающий
-
29 Borja Sainz
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
Ход матча
7'
15'
37'
38'
1:0
70'
72'
2:0
79'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =7 -4Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол
Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|9.
|Леванте
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|19.
|Эйбар
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Атлетик Б
90.7% (136)
Ничья
8% (12)
Алавес
1.3% (2)
1:0 Атлетик Б
36% (54)
2:1 Атлетик Б
26.7% (40)
2:0 Атлетик Б
22.7% (34)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:0 Атлетик Б
2% (3)
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