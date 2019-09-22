Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетик Б
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 45143
Алавес
0'
7' Желтая карточка
Эли Родриго
15' Желтая карточка
Видаль Алеш
37' Желтая карточка
Дуарте Рубен
1:0
38' Пенальти
Гарсия Рауль
70' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
2:0
72' Гол
Муньяин Икер
86' Желтая карточка
Унай Симон
90'+4
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
19
Ибай
Гомес
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
19
Ману
Гарсия
8
Пина
Томас
22
Мубарак
Вакасо
18
Видаль
Алеш
9
Хоселу
Санмартин
11
Luis
Rioja
Атлетик Б
4-2-3-1
Алавес
4-3-3

Ход матча

7'
 
Эли Родриго
15'
 
Видаль Алеш
37'
 
Дуарте Рубен
38'
Гарсия Рауль
1:0
56'
 
Лукас Перес
Ману Гарсия
63'
 
Агиррегабириа Мартин
Эли Родриго
63'
Беньят Эчебария
Лопес Унаи
 
70'
 
Лагуардия Виктор
72'
Муньяин Икер
2:0
79'
 
Понс Пере
Пина Томас
79'
Лекуе Иньиго
Муньяин Икер
 
84'
Адурис Ариц
Уильямс Иньяки
 
86'
Унай Симон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол
Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетик Б 1:1 Алавес Примера Алавес 0:0 Атлетик Б Примера Алавес 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Алавес Примера
Алавес 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атлетик Б Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
2. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Гранада Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
7. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8. Барселона Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
9. Леванте Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Осасуна Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11. Хетафе Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Алавес Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Бетис Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
19. Эйбар Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20. Леганес Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Алавес
Атлетик Б
90.7% (136)
Ничья
8% (12)
Алавес
1.3% (2)
1:0 Атлетик Б
36% (54)
2:1 Атлетик Б
26.7% (40)
2:0 Атлетик Б
22.7% (34)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:0 Атлетик Б
2% (3)
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