Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

94' Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

93' Ибай Гомес пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

93' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Алавес

86' Судье надоело, что Унай Симон тянет время и он наказал его горчичником

85' Лукас Перес из команды Алавес делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

85' Алавес имеет хороший шанс забить.

85' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

84' Хоселу Санмартин из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

82' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Видаль Алеш из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

75' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

75' Матч возобновлен

73' Муньяин Икер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Пачеко Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Г О О О О Л - Муньяин Икер первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

72' Плохо играет Химо Наварро - неудачный вынос, и мяч у соперниц

72' Удар от ворот произведет Алавес

72' Ибай Гомес не смог попасть в створ ударом издали

72' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Матч возобновлен

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Юри Берчиче получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Юри Берчиче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Судья подбегает и показывает Лагуардия Виктор из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.

70' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

69' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Алавес

67' Пространство открывается для Иньиго Мартинес , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

67' Плохо играет Лагуардия Виктор - неудачный вынос, и мяч у соперниц

67' Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Удар от ворот произведет Алавес

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Уильямс Иньяки и попал в перекладину!

66' Удар от ворот произведет Алавес

66' Как она упустила момент!?! Муньяин Икер имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

65' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

65' Химо Наварро ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

64' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

60' Мубарак Вакасо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

60' Алавес имеет хороший шанс забить.

60' Йерай Альварес ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

57' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

55' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

54' Луис Риоха навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Химо Наварро получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Химо Наварро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

49' Удар от ворот произведет Алавес

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Плохо играет Унай Симон - неудачный вынос, и мяч у соперниц

47' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

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