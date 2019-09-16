Испания: Ла Лига 2019-2020

—

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид До начала игры, которая состоится 22.09.2019, осталось 2 дня 21 час 3 минуты.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.