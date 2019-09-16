Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья
Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид
Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар

Последние игры между собой

Севилья: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Реал Мадрид 2:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Реал Мадрид Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Севилья Примера
Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Севилья Примера Севилья 2:6 Реал Мадрид Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Барселона Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
6. Гранада Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Леванте Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Осасуна Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 10 - 8 5
11. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Вальядолид Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Бетис Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16. Сельта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
18. Хетафе Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 22.09.2019, осталось 2 дня 21 час 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид
    Севилья
    17% (8)
    Ничья
    36.2% (17)
    Реал Мадрид
    46.8% (22)
    1:2 Реал Мадрид
    34% (16)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    2:1 Севилья
    14.9% (7)
    2:2 Ничья
    10.6% (5)
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