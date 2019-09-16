Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья
Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +8 =4 -8ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид
Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар
Последние игры между собой
Севилья: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Севилья Примера Севилья 2:6 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|6.
|Гранада
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Леванте
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Севилья
17% (8)
Ничья
36.2% (17)
Реал Мадрид
46.8% (22)
1:2 Реал Мадрид
34% (16)
1:1 Ничья
23.4% (11)
2:1 Севилья
14.9% (7)
2:2 Ничья
10.6% (5)
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