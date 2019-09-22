Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Витория Сетубал
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Ду Бонфим
Портимоненсе
43' Желтая карточкаBraian Mansilla
24
Bruno
Pires
10
Бесса
Эбер
29
Семедо
Жозе
22
Андзаи
Коки
21
Са
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Bruno PiresЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
-
29 Семедо ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 ЗекиньяПолузащитник
-
-
20 Mathiola
-
12 Milton
-
Главный тренер: Sandro Mendes
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
-
95 Иури ФрейтасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Табата БруноНападающий
-
Главный тренер: Antonio Folha
Ход матча
Предыдущие игры
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +7 =8 -5Витория Сетубал 1:0 Брага Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Порту 4:0 Витория Сетубал
Витория Сетубал 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Витория Сетубал 2:2 Бирмингем Витория Сетубал 4:0 Оливейра Ошпитал Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =3 -12Портимоненсе 2:3 Порту Морейренсе 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Тондела 1:2 Портимоненсе
Портимоненсе 0:0 Белененсеш Портимоненсе 2:0 Академика Портимоненсе 1:2 Лилль Бетис 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Хетафе Маритиму 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Брага Портимоненсе 1:0 Рексем Брага 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Бенфика 5:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Фейренсе Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:3 Порту Тондела 3:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Морейренсе
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Фамаликан
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|3.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Риу Аве
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|Боавишта
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|6.
|Витория Гимарайнш
|3:1
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|7.
|Спортинг Л
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Санта-Клара
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|Тондела
|1:3
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|10.
|Морейренсе
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|Витория Сетубал
|0:0
|6
|1
|4
|1
|1 - 4
|7
|12.
|Жил Висенте
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|13.
|Портимоненсе
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Белененсеш
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|15.
|Брага
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Маритиму
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Пасуш де Феррейра
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Авиш
|6
|1
|0
|5
|9 - 18
|3
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