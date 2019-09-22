Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Витория Сетубал
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Портимоненсе
0'
43' Желтая карточка
Braian Mansilla
66'
90
Макаридзе
Георгий
17
Manu
Silvio
III
24
Bruno
Pires
4
Жорж
Артур
16
Соуза
Андре
IV
10
Бесса
Эбер
29
Семедо
Жозе
8
Валенте
Нуну
II
22
Braian
Mansilla
9
Khalid
Hachadi
11
Перейра
Илдеберту
1
Рикарду
Абел
22
Андзаи
Коки
92
Родриго
Морено
4
Жадсон
Родригес
23
Жуниор
Таварес
7
Денер
Клементе
21
Са
Педру
29
Lucas
Fernandes
IV
11
Марлос
Морено
9
Мартинес
Джексон
77
Боа
Морте
Аилтон
Витория Сетубал
4-3-3
Портимоненсе
4-3-3

Ход матча

31'
 
Ромуло Монтейро
Денер Клементе
43'
Braian Mansilla
 
57'
Kgaogelo Sekgota
Braian Mansilla
 

Предыдущие игры

Витория Сетубал Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Витория Сетубал 1:0 Брага Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Порту 4:0 Витория Сетубал
Витория Сетубал 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Витория Сетубал 2:2 Бирмингем Витория Сетубал 4:0 Оливейра Ошпитал Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Портимоненсе 2:3 Порту Морейренсе 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Тондела 1:2 Портимоненсе
Портимоненсе 0:0 Белененсеш Портимоненсе 2:0 Академика Портимоненсе 1:2 Лилль Бетис 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Хетафе Маритиму 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Брага Портимоненсе 1:0 Рексем Брага 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Бенфика 5:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Фейренсе Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:3 Порту Тондела 3:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Морейренсе

Последние игры между собой

Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал Примейра-лига
Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал Кубок лиги Витория Сетубал 3:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:4 Витория Сетубал Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Фамаликан 5 4 1 0 11 - 5 13
3. Порту 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Риу Аве 6 3 1 2 13 - 9 10
5. Боавишта 6 2 4 0 6 - 4 10
6. Витория Гимарайнш 3:1 6 2 3 1 11 - 8 9
7. Спортинг Л 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Санта-Клара 5 2 2 1 3 - 2 8
9. Тондела 1:3 6 2 2 2 9 - 9 8
10. Морейренсе 6 2 1 3 6 - 7 7
11. Витория Сетубал 0:0 6 1 4 1 1 - 4 7
12. Жил Висенте 6 1 3 2 3 - 7 6
13. Портимоненсе 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Белененсеш 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Брага 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Маритиму 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Пасуш де Феррейра 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Авиш 6 1 0 5 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Brian Mansilla получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Денер Клементе уходит, Ромуло Монтейро вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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