Испания: Ла Лига 2019-2020
Хетафе
4:2
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 11338
Мальорка
1:0
7' Гол в свои воротаБаба Идрис
32' Желтая карточкаСастре Хуан
2:0
33' ПенальтиВидаль Молина
45' Желтая карточкаМата Хайме
48' Желтая карточкаКабрера Леандро
59' Желтая карточкаДамиан Суарес
60' Желтая карточкаФабрисио Агосто
61' Желтая карточкаДжейсон
3:0
63' ГолНьом Аллан
3:1
70' ГолБудимир Анте
3:2
77' ГолБудимир Анте
79' Желтая карточкаФебас Алейкс
4:2
84' ГолАнхель Луис
86' Желтая карточкаАгбеньену Лумор
87' Желтая карточкаБаба Идрис
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
18
Баба
Абдул
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
22
Будимир
Анте
11
Лаго
Жуниор
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баба АбдулЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
-
11 Лаго ЖуниорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
32'
33'
2:0
45'
48'
59'
60'
61'
63'
3:0
70'
3:1
77'
3:2
79'
84'
86'
87'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =9 -4Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б
Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе
Мальорка Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад
Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка Мальорка 1:1 Гранада Депортиво 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Альмерия
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Мальорка: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Хетафе 1:0 Мальорка Примера Хетафе 1:3 Мальорка Примера Мальорка 1:2 Хетафе Примера Мальорка 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Мальорка Примера Хетафе 3:0 Мальорка Примера Хетафе 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:2 Хетафе Кубок Короля Мальорка 3:1 Хетафе Примера Мальорка 2:1 Хетафе Примера Хетафе 4:1 Мальорка Примера Хетафе 3:3 Мальорка Первый дивизион Мальорка 2:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Мальорка Кубок Короля
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|9.
|Леванте
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Хетафе
|4:2 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|16.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|18.
|Мальорка
|2:4 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Эйбар
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Хетафе
82% (123)
Ничья
14.7% (22)
Мальорка
3.3% (5)
1:0 Хетафе
48% (72)
2:1 Хетафе
25.3% (38)
1:1 Ничья
10.7% (16)
2:0 Хетафе
8% (12)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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