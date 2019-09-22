Испания: Ла Лига 2019-2020

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Хетафе
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 11338
Мальорка
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Баба Идрис
32' Желтая карточка
Састре Хуан
2:0
33' Пенальти
Видаль Молина
45' Желтая карточка
Мата Хайме
48' Желтая карточка
Кабрера Леандро
59' Желтая карточка
Дамиан Суарес
60' Желтая карточка
Фабрисио Агосто
61' Желтая карточка
Джейсон
3:0
63' Гол
Ньом Аллан
3:1
70' Гол
Будимир Анте
3:2
77' Гол
Будимир Анте
79' Желтая карточка
Фебас Алейкс
4:2
84' Гол
Анхель Луис
86' Желтая карточка
Агбеньену Лумор
87' Желтая карточка
Баба Идрис
90'+3
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
1
Рейна
Маноло
2
Састре
Хуан
24
Вальент
Мартин
5
Кампос
Хиско
18
Баба
Абдул
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Идрис
8
Сальва
Севилья
23
Фебас
Алейкс
22
Будимир
Анте
11
Лаго
Жуниор
Хетафе
4-4-2
Мальорка
4-4-2

Ход матча

7'
Баба Идрис
1:0
19'
 
Кубо Такефуса
Сальва Севилья
19'
 
Агбеньену Лумор
Баба Абдул
32'
 
Састре Хуан
33'
Видаль Молина
2:0
45'
Мата Хайме
 
48'
Кабрера Леандро
 
59'
Дамиан Суарес
 
60'
 
Фабрисио Агосто
61'
Джейсон
 
63'
Ньом Аллан
(Мата Хайме)
3:0
66'
Анхель Луис
Мата Хайме
 
70'
3:1
Будимир Анте
(Кубо Такефуса)
71'
 
Алегрия Алекс
Родригес Даниэль
77'
3:2
Будимир Анте
79'
 
Фебас Алейкс
82'
Портильо Франсиско
Джейсон
 
84'
Анхель Луис
(Портильо Франсиско)
4:2
86'
 
Агбеньену Лумор
87'
 
Баба Идрис
89'
Кенеди Роберт
Кукурелья Марк
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б
Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе
Мальорка Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад
Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка Мальорка 1:1 Гранада Депортиво 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Альмерия

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Мальорка: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Мальорка 0:0 Хетафе Товарищеские матчи Мальорка 3:3 Хетафе Сегунда Хетафе 1:1 Мальорка Сегунда Мальорка 1:3 Хетафе Примера
Хетафе 1:0 Мальорка Примера Хетафе 1:3 Мальорка Примера Мальорка 1:2 Хетафе Примера Мальорка 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Мальорка Примера Хетафе 3:0 Мальорка Примера Хетафе 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:2 Хетафе Кубок Короля Мальорка 3:1 Хетафе Примера Мальорка 2:1 Хетафе Примера Хетафе 4:1 Мальорка Примера Хетафе 3:3 Мальорка Первый дивизион Мальорка 2:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Мальорка Кубок Короля
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Гранада Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
4. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Барселона Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
9. Леванте Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Осасуна Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11. Хетафе 4:2 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Вальядолид Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14. Бетис Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
16. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
17. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
18. Мальорка 2:4 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Эйбар Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 4:2 Мальорка
Хетафе
82% (123)
Ничья
14.7% (22)
Мальорка
3.3% (5)
1:0 Хетафе
48% (72)
2:1 Хетафе
25.3% (38)
1:1 Ничья
10.7% (16)
2:0 Хетафе
8% (12)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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