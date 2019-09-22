Испания: Ла Лига 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

49' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Родригес Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Удар от ворот произведет Мальорка

47' Мата Хайме из команды Хетафе должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

47' Мата Хайме совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Агбеньену Лумор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Дамиан Суарес из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

45' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

44' Удар от ворот произведет Хетафе

44' Отличная игра от Састре Хуан из команды Мальорка . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

43' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

40' Матч возобновлен

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Джейсон из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

38' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

36' Удар от ворот произведет Хетафе

35' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

34' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Г О О О О Л - Видаль Молина из команды Хетафе забивает с точки!

32' Састре Хуан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

30' Састре Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Джейсон пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

30' Кубо Такефуса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Максимович Неманья из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

29' Удар от ворот произведет Мальорка

28' Джейсон из команды Хетафе пробил со штрафного, но очень мимо цели.

26' Удар от ворот произведет Мальорка

26' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

25' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

19' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Баба Абдул получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

14' Баба Абдул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

12' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Дамиан Суарес пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

10' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

9' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Састре Хуан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

7' ГООООООООЛ - Баба Идрис очень расстроена, так как забила в свои ворота!

7' Вальент Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Отличная игра от Будимир Анте из команды Мальорка . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

5' Родригес Даниэль имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

5' Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.

5' Удар от ворот произведет Мальорка

4' Сальва Севилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

3' Лаго Жуниор из команды Мальорка плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

2' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Кампос Хиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Удар от ворот произведет Мальорка

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля