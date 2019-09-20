Испания: Ла Лига 2019-2020
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
23
Манди
Аисса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Вильяр ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Гарсия РаульПолузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +12 =6 -2Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар
Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Альбасете Эльче 1:2 Осасуна
Бетис Последние 20 матчей: +8 =2 -10Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид
Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|6.
|Гранада
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Леванте
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Осасуна
43.4% (66)
Ничья
40.1% (61)
Бетис
16.4% (25)
1:1 Ничья
32.2% (49)
2:1 Осасуна
25% (38)
1:0 Осасуна
13.2% (20)
1:2 Бетис
10.5% (16)
0:0 Ничья
6.6% (10)
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