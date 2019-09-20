Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Осасуна
 
Позже

Стадион:
Бетис
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
8
Мерида
Фран
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
9
Авила
Эсекьель
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
6
Педраса
Альфонсо
3
Гарсия
Хави
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
Осасуна
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар
Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Альбасете Эльче 1:2 Осасуна
Бетис Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид
Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Бетис 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Бетис Примера Бетис 3:0 Осасуна Сегунда Осасуна 3:2 Бетис Сегунда
Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Барселона Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
6. Гранада Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Леванте Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Осасуна Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 10 - 8 5
11. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Вальядолид Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Бетис Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16. Сельта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
18. Хетафе Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Осасуна - Бетис
Осасуна
43.4% (66)
Ничья
40.1% (61)
Бетис
16.4% (25)
1:1 Ничья
32.2% (49)
2:1 Осасуна
25% (38)
1:0 Осасуна
13.2% (20)
1:2 Бетис
10.5% (16)
0:0 Ничья
6.6% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...