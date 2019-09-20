Турция: Суперлига 2019-2020

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Гёзтепе
0:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Коньяспор
0'
49' Желтая карточка
Поко Андре
50' Красная карточка
Поко Андре
72'
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
5
Эзтюрк
Алпаслан
4
Тити
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
88
Айдогду
Сонер
11
Гюрлер
Сердар
10
Моссоро
Марсио
99
Наполеони
Стефано
32
Джером
Кэмерон
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
4
Туран
Али
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
6
Йонссон
Йенс
8
Евтович
Марко
7
Шахинер
Омер
Али
21
Мия
Фарук
11
Милошевич
Дени
10
Баич
Риад
Гёзтепе
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

49'
Поко Андре
 
50'
Поко Андре
 
54'
Каштру Андре
Наполеони Стефано
 
62'
 
Хаджиахметович Амир
Евтович Марко

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Ризеспор 0:0 Гёзтепе Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе
Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +4 =12 -4
Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор
Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Коньяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Коньяспор 1:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
Гёзтепе 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 0:0 Коньяспор Турецкая первая лига Гёзтепе 1:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 2:1 Гёзтепе А Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Ризеспор 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Фенербахче 4 2 1 1 9 - 5 7
4. Денизлиспор 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Галатасарай 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Газишехир Газиантеп 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Коньяспор 0:0 5 1 4 0 4 - 3 7
8. Малатьяспор 4 2 0 2 10 - 5 6
9. Трабзонспор 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Сивасспор 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Анкарагюджю 4 1 2 1 2 - 5 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Истанбул Башакшехир 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Гёзтепе 0:0 5 0 4 1 0 - 3 4
15. Антальяспор 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Кайсериспор 4 0 2 2 5 - 7 2
17. Касымпаша 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Генчлербирлиги 4 0 1 3 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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