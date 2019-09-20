Турция: Суперлига 2019-2020
49' Желтая карточкаПоко Андре
50' Красная карточкаПоко Андре
13
Бету
Антониу
4
Тити
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
21
Мия
Фарук
10
Баич
Риад
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Wallace I
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Ясар АлиЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Erdon Daci
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
Ход матча
49'
50'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: +5 =9 -6Ризеспор 0:0 Гёзтепе Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе
Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +4 =12 -4Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор
Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Коньяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Ризеспор
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Фенербахче
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Денизлиспор
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Газишехир Газиантеп
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|7.
|Коньяспор
|0:0
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|8.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|9.
|Трабзонспор
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Анкарагюджю
|4
|1
|2
|1
|2 - 5
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Истанбул Башакшехир
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Гёзтепе
|0:0
|5
|0
|4
|1
|0 - 3
|4
|15.
|Антальяспор
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Кайсериспор
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Касымпаша
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Генчлербирлиги
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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