Турция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2019-2020
Ризеспор
0:2
Перерыв

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
0:1
12' Гол
Демир Мухаммет
0:2
16' Гол
Твумаси Патрик
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
3
Абархоун
Мохамед
25
Dimitrios
Chatziisaias
53
Мелняк
Дарио
6
Аттама
Джозеф
44
Ветрих
Амедей
11
Де
Паув
Нилл
10
Болдрин
Фернандо
19
Умар
Амину
9
Щепович
Марко
1
Гювенч
Гюнай
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
3
Джилободжи
Папи
6
Тошка
Алин
17
Oguz
Ceylan
11
Вурал
Гюрай
55
Теттех
Азиз
13
Жуниор
Мораис
18
Диарра
Сулеймане
27
Твумаси
Патрик
14
Демир
Мухаммет
Ризеспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
3-4-2-1

Ход матча

12'
0:1
Демир Мухаммет
(Жуниор Мораис)
16'
0:2
Твумаси Патрик
(Джилободжи Папи)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор
Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги
Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор Болуспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Аданаспор Алтай 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Афьонспор Умраньеспор 1:2 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ризеспор 4:2 Газишехир Газиантеп Первая лига Турции
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Фенербахче 5 3 1 1 11 - 6 10
3. Газишехир Газиантеп 2:0 5 3 1 1 10 - 9 10
4. Денизлиспор 5 2 2 1 5 - 2 8
5. Ризеспор 0:2 5 2 2 1 4 - 4 8
6. Галатасарай 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 10 - 5 6
8. Трабзонспор 4 1 3 0 6 - 5 6
9. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
10. Гёзтепе 5 1 3 1 1 - 3 6
11. Сивасспор 4 1 2 1 6 - 4 5
12. Анкарагюджю 5 1 2 2 3 - 7 5
13. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Истанбул Башакшехир 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Касымпаша 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Кайсериспор 5 0 3 2 6 - 8 3
17. Антальяспор 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Генчлербирлиги 4 0 1 3 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Твумаси Патрик бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Демир Мухаммет бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...