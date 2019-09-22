Турция: Суперлига 2019-2020
Ризеспор
0:2
Перерыв
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Газишехир Газиантеп
0:1
12' ГолДемир Мухаммет
0:2
16' ГолТвумаси Патрик
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
11
Де
Паув
Нилл
19
Умар
Амину
17
Oguz
Ceylan
11
Вурал
Гюрай
55
Теттех
Азиз
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Tarik Cetin
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Oguz CeylanПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
12'
0:1
16'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор
Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =3 -6Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги
Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор Болуспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Аданаспор Алтай 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Афьонспор Умраньеспор 1:2 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|Газишехир Газиантеп
|2:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|4.
|Денизлиспор
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|5.
|Ризеспор
|0:2
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|6.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|8.
|Трабзонспор
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Гёзтепе
|5
|1
|3
|1
|1 - 3
|6
|11.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|Анкарагюджю
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Истанбул Башакшехир
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Касымпаша
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Кайсериспор
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Антальяспор
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Генчлербирлиги
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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