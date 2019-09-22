Турция: Суперлига 2019-2020

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Генчлербирлиги
1:0
Перерыв

Стадион:
Аланьяспор
0'
23' Желтая карточка
Кандеяш Даниэл
1:0
45' Пенальти
Станку Богдан
25
Озбир
Эртач
2
Огюз
Ахмет
32
Флавио
Рамос
15
Туре
Зарго
39
Полома
Пьер-Ив
8
Baiano
I
28
Диалло
Садио
21
Кандеяш
Даниэл
10
Сессеньон
Стефан
9
Станку
Богдан
13
Сио
Жованни
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
23
Велинтон
Соуза
44
Колкер
Стивен
21
Н'Сакала
Фабрис
26
Сиопис
Манолис
6
Гюлселам
Джейхун
30
Джалма
Кампуш
11
Бакасетас
Тасос
10
Фернандес
Джуниор
9
Сиссе
Паписс
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

23'
Кандеяш Даниэл
 
45'
Станку Богдан
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор
Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Болуспор Аданаспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Алтай Афьонспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Генчлербирлиги
Аланьяспор Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша
Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Бурсаспор Аланьяспор 2:1 Алтын Асыр

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор Суперлига
Аланьяспор 2:1 Генчлербирлиги Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Фенербахче 5 3 1 1 11 - 6 10
3. Газишехир Газиантеп 5 3 1 1 10 - 10 10
4. Денизлиспор 5 2 2 1 5 - 2 8
5. Ризеспор 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Галатасарай 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 10 - 5 6
8. Трабзонспор 4 1 3 0 6 - 5 6
9. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
10. Гёзтепе 5 1 3 1 1 - 3 6
11. Сивасспор 4 1 2 1 6 - 4 5
12. Анкарагюджю 5 1 2 2 3 - 7 5
13. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Истанбул Башакшехир 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Касымпаша 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Кайсериспор 5 0 3 2 6 - 8 3
17. Антальяспор 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Генчлербирлиги 0:0 5 0 2 3 4 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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