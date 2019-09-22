Турция: Суперлига 2019-2020
Генчлербирлиги
1:0
Перерыв
Стадион: Eryaman Stadyumu
Аланьяспор
23' Желтая карточкаКандеяш Даниэл
1:0
45' ПенальтиСтанку Богдан
25
Озбир
Эртач
32
Флавио
Рамос
15
Туре
Зарго
8
Baiano
I
28
Диалло
Садио
13
Сио
Жованни
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
-
8 Baiano IПолузащитник
-
28 Диалло СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Канак КаанЗащитник
-
99 Бамму ЯсинПолузащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Булут ОнурПолузащитник
-
-
27 Umut Gunes
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
23'
45'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +11 =4 -5Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор
Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Болуспор Аданаспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Алтай Афьонспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Генчлербирлиги
Аланьяспор Последние 20 матчей: +10 =7 -3Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша
Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Бурсаспор Аланьяспор 2:1 Алтын Асыр
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|Газишехир Газиантеп
|5
|3
|1
|1
|10 - 10
|10
|4.
|Денизлиспор
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|5.
|Ризеспор
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|8.
|Трабзонспор
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Гёзтепе
|5
|1
|3
|1
|1 - 3
|6
|11.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|Анкарагюджю
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Истанбул Башакшехир
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Касымпаша
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Кайсериспор
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Антальяспор
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Генчлербирлиги
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
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