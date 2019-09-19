Франция: Лига 1 2019-2020

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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион
Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн
ПСЖ Последние 20 матчей: +11 =2 -7
ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза
Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Лион: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1
ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги Лион 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Лион Лига 1 ПСЖ 1:3 Лион Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Нант Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Ницца Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
9. Бордо Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Тулуза Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Реймс Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
12. Монпелье Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Брест Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сент-Этьен Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Монако Заявка 5 0 2 3 7 - 14 2
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
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    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 22.09.2019, осталось 2 дня 21 час 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Лион - ПСЖ
    Лион
    18.4% (9)
    Ничья
    14.3% (7)
    ПСЖ
    67.3% (33)
    1:2 ПСЖ
    40.8% (20)
    2:1 Лион
    16.3% (8)
    1:3 ПСЖ
    12.2% (6)
    2:2 Ничья
    8.2% (4)
    0:2 ПСЖ
    4.1% (2)
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