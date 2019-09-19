Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
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Стадион: Гроупама Арена
ПСЖ
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион
ПСЖ Последние 20 матчей: +11 =2 -7ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза
Последние игры между собой
Лион: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги Лион 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Лион Лига 1 ПСЖ 1:3 Лион Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|9.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|12.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Лион
18.4% (9)
Ничья
14.3% (7)
ПСЖ
67.3% (33)
1:2 ПСЖ
40.8% (20)
2:1 Лион
16.3% (8)
1:3 ПСЖ
12.2% (6)
2:2 Ничья
8.2% (4)
0:2 ПСЖ
4.1% (2)
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