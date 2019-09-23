Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
0:1
Перерыв
Велес Сарсфилд
15' Желтая карточкаAgustin Bouzat
18' Желтая карточкаАбрам Луис
0:1
38' ГолДомингес Александр
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
15'
18'
38'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =7 -2Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс
Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =5 -7Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Велес Сарсфилд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Велес Сарсфилд 0:1 Ривер Плейт Примера Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:1 Ривер Плейт Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:2 Ривер Плейт Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|8 - 0
|17
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Ланус
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|6.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Арсенал Саранди
|7
|4
|0
|3
|11 - 6
|12
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|10 - 11
|12
|10.
|Ривер Плейт
|0:1
|7
|3
|2
|2
|14 - 4
|11
|11.
|Патронато де Парана
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|13.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|3
|0
|4
|6 - 5
|9
|15.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|16.
|Банфилд
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|18.
|Колон
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|20.
|Альдосиви
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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