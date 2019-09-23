Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
0:1
Перерыв
Велес Сарсфилд
0'
15' Желтая карточка
Agustin Bouzat
18' Желтая карточка
Абрам Луис
0:1
38' Гол
Домингес Александр
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
6
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
26
Фернандес
Игнасио
15
Паласиос
Эксекиэль
24
Перес
Энцо
9
Альварес
Хулиан
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
12
Lucas
Hoyos
8
Nicolas
Dominguez
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
27
Pablo
Galdames
II
30
Gaston
Gimenez
16
Lucas
Robertone
10
Agustin
Bouzat
19
Ромеро
Максимильяно
11
Дженсон
Лукас
Ривер Плейт
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-3-3

Ход матча

15'
 
Agustin Bouzat
18'
 
Абрам Луис
38'
0:1
Домингес Александр
(Lucas Robertone)

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс
Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Велес Сарсфилд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Суперлига Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 3:0 Велес Сарсфилд Примера Ривер Плейт 0:0 Велес Сарсфилд Примера
Велес Сарсфилд 0:1 Ривер Плейт Примера Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:1 Ривер Плейт Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:2 Ривер Плейт Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 8 - 0 17
2. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Ланус 7 4 2 1 12 - 10 14
4. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
6. Велес Сарсфилд 1:0 7 4 1 2 9 - 7 13
7. Сан-Лоренсо 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Арсенал Саранди 7 4 0 3 11 - 6 12
9. Расинг Авельянеда 7 3 3 1 10 - 11 12
10. Ривер Плейт 0:1 7 3 2 2 14 - 4 11
11. Патронато де Парана 7 3 2 2 6 - 6 11
12. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
13. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
14. Эстудиантес Ла-Плата 7 3 0 4 6 - 5 9
15. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
16. Банфилд 7 2 1 4 5 - 6 7
17. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
18. Колон 7 2 1 4 7 - 11 7
19. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 3 - 8 6
20. Альдосиви 7 1 2 4 5 - 8 5
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Унион Санта-Фе 7 1 2 4 5 - 11 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Домингес Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Абрам Луис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Agustin Bouzat получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...