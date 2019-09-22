Аргентина: Суперлига 2019-2020
Годой Крус
0:0
Первый тайм: 18'
Банфилд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
22 Nahuel Arena
-
-
-
-
25 Juan Bolado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
-
13 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Matias MoyaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =3 -11Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата
Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана
Банфилд Последние 20 матчей: +4 =6 -10Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Банфилд 0:1 Годой Крус Кубок Банфилд 2:3 Годой Крус Примера Годой Крус 1:2 Банфилд Примера Годой Крус 3:0 Банфилд Примера Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:1 Банфилд Примера А Годой Крус 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Годой Крус Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|8 - 0
|17
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|6.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|8.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Патронато де Парана
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|3
|0
|4
|6 - 5
|9
|15.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|16.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|19.
|Банфилд
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|20.
|Альдосиви
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|23.
|Годой Крус
|0:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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