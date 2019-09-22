Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Годой Крус
0:0
Первый тайм: 18'
Банфилд
0' 18'
12
Andres
Mehring
20
Nestor
Breitenbruch
3
Miguel
Jacquet
6
Tomas
Cardona
21
Gabriel
Alanis
11
Leandro
Vella
8
Facundo
Barboza
5
Facundo
Gutierrez
10
Valentin
Burgoa
19
Fabian
Henriquez
27
Sebastian
Lomonaco
33
Конде
Эстебан
Нестор
4
Rodrigo
Arciero
6
Лолло
Лусиано
2
Сивельи
Ренато
3
Claudio
Bravo
III
8
Бертоло
Николас
24
Luciano
Gomez
30
Jorge
Rodriguez
I
35
Урси
Агустин
13
Junior
Arias
21
Julian
Carranza
Годой Крус
4-4-2
Банфилд
4-4-2

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата
Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана
Банфилд Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Банфилд 2:2 Годой Крус Суперлига Банфилд 1:1 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:1 Банфилд Кубок Годой Крус 3:1 Банфилд Примера
Банфилд 0:1 Годой Крус Кубок Банфилд 2:3 Годой Крус Примера Годой Крус 1:2 Банфилд Примера Годой Крус 3:0 Банфилд Примера Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:1 Банфилд Примера А Годой Крус 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Годой Крус Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 8 - 0 17
2. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
5. Сан-Лоренсо 7 4 1 2 11 - 9 13
6. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
8. Ланус 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Патронато де Парана 7 3 2 2 6 - 6 11
10. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
11. Велес Сарсфилд 6 3 1 2 8 - 7 10
12. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
13. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 8 - 10 9
14. Эстудиантес Ла-Плата 7 3 0 4 6 - 5 9
15. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
16. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
17. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
18. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 3 - 8 6
19. Банфилд 0:0 7 1 2 4 3 - 6 5
20. Альдосиви 7 1 2 4 5 - 8 5
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Унион Санта-Фе 7 1 2 4 5 - 11 5
23. Годой Крус 0:0 7 1 1 5 5 - 11 4
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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