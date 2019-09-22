Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Первый тайм: 20'
Альдосиви
0'
1:0
3' Гол
Jeronimo Cacciabue
20'
1
Alan
Aguerre
4
Angelo
Gabrielli
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
31
Jeronimo
Cacciabue
20
Julian
Fernandez
II
21
Родригес
Денис
14
Alexis
Rodrigues
30
Lucas
Albertengo
11
Родригес
Макси
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
20
Fernando
Evangelista
18
Бертолио
Факундо
33
Leandro
Maciel
23
Lucas
Villalba
14
Ринкон
Себастьян
29
Верон
Гонсало
7
Nazareno
Solis
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Альдосиви
4-3-3

Ход матча

3'
Jeronimo Cacciabue
(Alexis Rodrigues)
1:0

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви
Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Альдосиви 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Альдосиви Примера Альдосиви 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 8 - 0 17
2. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
5. Сан-Лоренсо 7 4 1 2 11 - 9 13
6. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
8. Ланус 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Патронато де Парана 7 3 2 2 6 - 6 11
10. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
11. Велес Сарсфилд 6 3 1 2 8 - 7 10
12. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
13. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 8 - 10 9
14. Эстудиантес Ла-Плата 7 3 0 4 6 - 5 9
15. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
16. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
17. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
18. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 3 - 8 6
19. Альдосиви 0:1 7 1 2 4 5 - 7 5
20. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Унион Санта-Фе 7 1 2 4 5 - 11 5
22. Банфилд 6 1 1 4 3 - 6 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Jeronimo Cacciabue бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...