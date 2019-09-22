Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Первый тайм: 20'
Альдосиви
1:0
3' ГолJeronimo Cacciabue
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
3'
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =6 -6Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =7 -9Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви
Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|8 - 0
|17
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|6.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|8.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Патронато де Парана
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|3
|0
|4
|6 - 5
|9
|15.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|16.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|19.
|Альдосиви
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 7
|5
|20.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|22.
|Банфилд
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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