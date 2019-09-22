Аргентина: Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
2:1
Второй тайм: 75'
Арсенал Саранди
23' Желтая карточкаNery Dominguez
1:0
26' ГолЦвитанич Дарио
30' Красная карточкаFranco Sbutoni
35' Вторая желтая карточкаNery Dominguez
1:1
54' ГолNicolas Gimenez II
57' Желтая карточкаОрбан Лукас
2:1
64' ГолЛисандро Лопес III
65' Желтая карточкаJuan Manuel Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
-
10 Lucas Necul
-
-
Ход матча
23'
26'
1:0
30'
35'
54'
57'
64'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =9 -4Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +12 =4 -4Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро Сентраль Кордоба 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Лос-Андес Атлетико Рафаэла 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Олимпо Гильермо Браун 0:2 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|8 - 0
|17
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Ланус
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Арсенал Саранди
|1:2
|7
|4
|0
|3
|11 - 6
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|2:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 11
|12
|9.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|10.
|Патронато де Парана
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|11.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|13.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|3
|0
|4
|6 - 5
|9
|15.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|16.
|Банфилд
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|18.
|Колон
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|20.
|Альдосиви
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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