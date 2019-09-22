Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Расинг Авельянеда
2:1
Второй тайм: 75'
Арсенал Саранди
0'
23' Желтая карточка
Nery Dominguez
1:0
26' Гол
Цвитанич Дарио
30' Красная карточка
Franco Sbutoni
35' Вторая желтая карточка
Nery Dominguez
1:1
54' Гол
Nicolas Gimenez II
57' Желтая карточка
Орбан Лукас
2:1
64' Гол
Лисандро Лопес III
65' Желтая карточка
Juan Manuel Garcia
75'
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
2
Донатти
Алехандро
5
Мена
Эухенио
11
David
Barbona
23
Nery
Dominguez
8
Diego
Gonzalez
VI
28
Сарачо
Федерико
20
Цвитанич
Дарио
15
Лисандро
Лопес
III
1
Maximiliano
Gagliardo
4
Fernando
Torrent
2
Fabio
Pereyra
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
15
Lucas
Piovi
11
Gaston
Suarez
31
Nicolas
Gimenez
II
16
Капроф
Хуан
9
Juan
Manuel
Garcia
Расинг Авельянеда
4-4-2
Арсенал Саранди
4-3-1-2

Ход матча

23'
Nery Dominguez
 
26'
Цвитанич Дарио
(David Barbona)
1:0
30'
 
Franco Sbutoni
30'
 
Mateo Carabajal
Капроф Хуан
35'
Nery Dominguez
 
46'
Орбан Лукас
Пильюд Иван
 
54'
1:1
Nicolas Gimenez II
57'
Орбан Лукас
 
63'
Кристальдо Хонатан
Цвитанич Дарио
 
64'
Лисандро Лопес III
(Донатти Алехандро)
2:1
65'
 
Juan Manuel Garcia

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро Сентраль Кордоба 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Лос-Андес Атлетико Рафаэла 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Олимпо Гильермо Браун 0:2 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Примера Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера
Арсенал Саранди 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Арсенал Саранди Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 8 - 0 17
2. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Ланус 7 4 2 1 12 - 10 14
4. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
6. Сан-Лоренсо 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Арсенал Саранди 1:2 7 4 0 3 11 - 6 12
8. Расинг Авельянеда 2:1 7 3 3 1 10 - 11 12
9. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
10. Патронато де Парана 7 3 2 2 6 - 6 11
11. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
12. Велес Сарсфилд 6 3 1 2 8 - 7 10
13. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
14. Эстудиантес Ла-Плата 7 3 0 4 6 - 5 9
15. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
16. Банфилд 7 2 1 4 5 - 6 7
17. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
18. Колон 7 2 1 4 7 - 11 7
19. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 3 - 8 6
20. Альдосиви 7 1 2 4 5 - 8 5
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Унион Санта-Фе 7 1 2 4 5 - 11 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Nery Dominguez получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • 30'
    Капроф Хуан уходит, Mateo Carabajal вместо него
  • 30'
    УДАЛЕНА! - Franco Sbutoni получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Nery Dominguez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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