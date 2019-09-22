Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Атлетико Тукуман
0:1
Второй тайм: 70'
Индепендьенте
0'
13' Желтая карточка
Jonathan Cabral
16' Желтая карточка
Leonardo Heredia
18' Желтая карточка
Carlos Benavidez
25' Желтая карточка
Франко Алан
26' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
32' Желтая карточка
Сильва Гастон
45' Желтая карточка
Bruno Bianchi
0:1
62' Гол
Паласиос Себастьян
66' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
70'
24
Alejandro
Miguel
Sanchez
6
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Bianchi
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
23
Ramiro
Carrera
8
Guillermo
Acosta
5
Браво
Федерико
17
Leonardo
Heredia
22
Javier
Fabian
Toledo
9
Leandro
Diaz
III
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Франко
Алан
4
Jorge
Figal
20
Сильва
Гастон
6
Санчес-Миньо
Хуан
23
Бланко
Доминго
22
Lucas
Daniel
Romero
21
Carlos
Benavidez
34
Паласиос
Себастьян
18
Ромеро
Сильвио
Атлетико Тукуман
4-4-2
Индепендьенте
5-3-2

Ход матча

13'
Jonathan Cabral
 
16'
Leonardo Heredia
 
18'
 
Carlos Benavidez
25'
 
Франко Алан
26'
Marcelo Ortiz
 
32'
 
Сильва Гастон
45'
Bruno Bianchi
 
50'
Рохас Ариэль
Leonardo Heredia
 
62'
0:1
Паласиос Себастьян
65'
Augusto Lotti
Ramiro Carrera
 
66'
Javier Fabian Toledo
 

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =0 -12
Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди
Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман
Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон
Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Индепендьенте: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Суперлига Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман Кубок Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман Копа Судамерикана
Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Примера Индепендьенте 1:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 3:1 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:4 Индепендьенте Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 8 - 0 17
2. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
4. Сан-Лоренсо 7 4 1 2 11 - 9 13
5. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
7. Ланус 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Патронато де Парана 7 3 2 2 6 - 6 11
9. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 5 10
11. Велес Сарсфилд 6 3 1 2 8 - 7 10
12. Индепендьенте 1:0 6 3 1 2 6 - 6 10
13. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 8 - 10 9
14. Эстудиантес Ла-Плата 7 3 0 4 6 - 5 9
15. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
16. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
17. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
18. Атлетико Тукуман 0:1 7 2 0 5 3 - 8 6
19. Альдосиви 6 1 2 3 5 - 6 5
20. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Унион Санта-Фе 7 1 2 4 5 - 11 5
22. Банфилд 6 1 1 4 3 - 6 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Сильва Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Marcelo Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Франко Алан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Carlos Benavidez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Leonardo Heredia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Yonathan Cabral получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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