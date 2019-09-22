Аргентина: Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
0:1
Второй тайм: 70'
Индепендьенте
13' Желтая карточкаJonathan Cabral
16' Желтая карточкаLeonardo Heredia
18' Желтая карточкаCarlos Benavidez
25' Желтая карточкаФранко Алан
26' Желтая карточкаMarcelo Ortiz
32' Желтая карточкаСильва Гастон
45' Желтая карточкаBruno Bianchi
0:1
62' ГолПаласиос Себастьян
66' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
-
12 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Alan Sonora
Ход матча
13'
16'
18'
25'
26'
32'
45'
62'
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =0 -12Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди
Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман
Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =2 -7Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон
Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Индепендьенте: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Примера Индепендьенте 1:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 3:1 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:4 Индепендьенте Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|8 - 0
|17
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|5.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|7.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Патронато де Парана
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Индепендьенте
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|3
|0
|4
|6 - 5
|9
|15.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|16.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|18.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|19.
|Альдосиви
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|20.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|22.
|Банфилд
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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