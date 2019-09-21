Аргентина: Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 37'
Сентраль Кордоба
5' Желтая карточкаElias Gomez
34' Желтая карточкаFacundo Melivillo
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
5'
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс
Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 2:2 Док Суд Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда Олл Бойз 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Эль Порвенир Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|6 - 0
|14
|2.
|Сан-Лоренсо
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|7.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Патронато де Парана
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|13.
|Индепендьенте
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|15.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|18.
|Сентраль Кордоба
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|19.
|Альдосиви
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|20.
|Уракан
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|21.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|22.
|Банфилд
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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