Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 37'
Сентраль Кордоба
0'
5' Желтая карточка
Elias Gomez
34' Желтая карточка
Facundo Melivillo
37'
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
5
Francis
Mac
Allister
17
Franco
Moyano
10
Damian
Batallini
18
Diego
Sosa
III
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
1
Diego
Matias
Rodriguez
29
Ismael
Alberto
Quilez
2
Николас
Корреа
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
5
Cristian
Vega
14
Juan
Daniel
Galeano
25
Кристальдо
Франко
40
Нуньес
Хервасио
20
Facundo
Melivillo
35
Jonathan
Herrera
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Сентраль Кордоба
4-2-3-1

Ход матча

5'
Elias Gomez
 
34'
 
Facundo Melivillo

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс
Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 2:2 Док Суд Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда Олл Бойз 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Эль Порвенир Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сентраль Кордоба 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Б Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Примера Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 6 - 0 14
2. Сан-Лоренсо 6 4 1 1 11 - 7 13
3. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
4. Аргентинос Хуниорс 0:0 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
7. Ланус 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Патронато де Парана 6 3 2 1 6 - 5 11
9. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 5 10
11. Велес Сарсфилд 6 3 1 2 8 - 7 10
12. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 8 - 10 9
13. Индепендьенте 5 2 1 2 5 - 6 7
14. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 4 - 7 7
15. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
16. Эстудиантес Ла-Плата 6 2 0 4 5 - 5 6
17. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 3 - 7 6
18. Сентраль Кордоба 0:0 7 1 3 3 3 - 6 6
19. Альдосиви 6 1 2 3 5 - 6 5
20. Уракан 6 1 2 3 4 - 10 5
21. Унион Санта-Фе 7 1 2 4 5 - 11 5
22. Банфилд 6 1 1 4 3 - 6 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    Facundo Melivillo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Elias Gomez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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