Аргентина: Суперлига 2019-2020
1:0
4' ГолCarlos Auzqui
13' Желтая карточкаСелис Гильермо
2:0
14' ГолLautaro Valenti
3:0
21' ПенальтиЖозе Густаво Санд
42' Желтая карточкаФрицлер Матиас
3:1
48' ПенальтиNicolas Leguizamon
58' Желтая карточкаFranco Quiroz
70' Желтая карточкаCarlos Auzqui
3:2
79' ГолФрицлер Матиас
14
Lucas
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Alex Vigo
-
-
-
Ход матча
4'
1:0
13'
14'
2:0
21'
42'
48'
58'
70'
79'
3:2
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +10 =3 -7Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус
Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Ланус 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Тукуман 1:2 Ланус Ланус 2:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 2:1 Ланус
Колон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль
Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон
Последние игры между собой
Ланус: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Колон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Ланус 0:1 Колон Кубок Аргентины Ланус 1:0 Колон Примера Колон 0:3 Ланус Примера Ланус 4:0 Колон Примера Колон 1:0 Ланус Примера Колон 1:0 Ланус Примера Ланус 1:1 Колон Примера А Колон 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:2 Колон Примера А Колон 1:1 Ланус Примера А Ланус 3:0 Колон Примера А Ланус 2:1 Колон Примера А Колон 3:3 Ланус Примера А Ланус 5:1 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|8 - 0
|17
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Ланус
|3:2
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|8.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|9.
|Патронато де Парана
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|3
|0
|4
|6 - 5
|9
|15.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|16.
|Банфилд
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|18.
|Колон
|2:3
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|20.
|Альдосиви
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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