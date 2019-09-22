Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ланус
3:2
Конец матча
Колон
0'
1:0
4' Гол
Carlos Auzqui
13' Желтая карточка
Селис Гильермо
2:0
14' Гол
Lautaro Valenti
3:0
21' Пенальти
Жозе Густаво Санд
42' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
3:1
48' Пенальти
Nicolas Leguizamon
58' Желтая карточка
Franco Quiroz
70' Желтая карточка
Carlos Auzqui
3:2
79' Гол
Фрицлер Матиас
90'+5
1
Росси
Агустин
26
Ди
Пласидо
Леонель
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
21
Паскини
Николас
14
Lucas
Vera
19
Факундо
Киньон
10
Marcelino
Moreno
28
Carlos
Auzqui
9
Жозе
Густаво
Санд
7
Акоста
Лаутаро
1
Леонардо
Буриан
18
Ricardo
Gaston
Diaz
2
Lucas
Acevedo
15
Damian
Schmidt
16
Franco
Quiroz
11
Селис
Гильермо
5
Фрицлер
Матиас
23
Cristian
Bernardi
12
Чанкалай
Томас
7
Mauro
Da
Luz
9
Nicolas
Leguizamon
Ланус
4-3-3
Колон
4-3-1-2

Ход матча

4'
Carlos Auzqui
(Акоста Лаутаро)
1:0
13'
 
Селис Гильермо
14'
Lautaro Valenti
(Lucas Vera)
2:0
21'
Жозе Густаво Санд
3:0
42'
 
Фрицлер Матиас
46'
Gabriel Carrasco
Паскини Николас
 
48'
3:1
Nicolas Leguizamon
56'
 
Santiago Pierotti
Селис Гильермо
58'
 
Franco Quiroz
70'
Carlos Auzqui
 
70'
 
Gabriel Esparza
Nicolas Leguizamon
77'
 
Brian Farioli
Чанкалай Томас
79'
3:2
Фрицлер Матиас
83'
Tomas Belmonte
Carlos Auzqui
 
86'
Де Ла Вега Педро
Marcelino Moreno
 

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус
Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Ланус 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Тукуман 1:2 Ланус Ланус 2:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 2:1 Ланус
Колон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль
Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон

Последние игры между собой

Ланус: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Колон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Ланус 1:0 Колон Суперлига Колон 1:2 Ланус Суперлига Колон 1:0 Ланус Примера Колон 1:2 Ланус Примера
Ланус 0:1 Колон Кубок Аргентины Ланус 1:0 Колон Примера Колон 0:3 Ланус Примера Ланус 4:0 Колон Примера Колон 1:0 Ланус Примера Колон 1:0 Ланус Примера Ланус 1:1 Колон Примера А Колон 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:2 Колон Примера А Колон 1:1 Ланус Примера А Ланус 3:0 Колон Примера А Ланус 2:1 Колон Примера А Колон 3:3 Ланус Примера А Ланус 5:1 Колон Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 8 - 0 17
2. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Ланус 3:2 7 4 2 1 12 - 10 14
4. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
6. Сан-Лоренсо 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
8. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
9. Патронато де Парана 7 3 2 2 6 - 6 11
10. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
11. Велес Сарсфилд 6 3 1 2 8 - 7 10
12. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
13. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 8 - 10 9
14. Эстудиантес Ла-Плата 7 3 0 4 6 - 5 9
15. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
16. Банфилд 7 2 1 4 5 - 6 7
17. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
18. Колон 2:3 7 2 1 4 7 - 11 7
19. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 3 - 8 6
20. Альдосиви 7 1 2 4 5 - 8 5
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Унион Санта-Фе 7 1 2 4 5 - 11 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1


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