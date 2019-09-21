Аргентина: Суперлига 2019-2020
Сан-Лоренсо
0:1
Второй тайм: 70'
Бока Хуниорс
17' Желтая карточкаЛопес Лисандро II
21' Желтая карточкаМеносси Лукас
0:1
44' ГолЛопес Лисандро II
63' Желтая карточкаAdam Bareiro
15
Ариас
Рамон
10
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ариас РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Гайч АдольфоНападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
-
19 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
Ход матча
21'
44'
63'
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =7 -6Колон 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс
ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Бока Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:4 Сан-Лоренсо Суперкубок Бока Хуниорс 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:0 Бока Хуниорс Примера Сан-Лоренсо 3:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Примера А Бока Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:0 Бока Хуниорс Примера А Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс Примера А Сан-Лоренсо 0:0 Бока Хуниорс Torneo Pentagonal de Verano
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|7
|5
|2
|0
|7 - 0
|17
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|7.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Патронато де Парана
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|3
|0
|4
|6 - 5
|9
|14.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|15.
|Индепендьенте
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|18.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|19.
|Альдосиви
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|20.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|22.
|Банфилд
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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