Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Сан-Лоренсо
0:1
Второй тайм: 70'
Бока Хуниорс
0'
17' Желтая карточка
Лопес Лисандро II
21' Желтая карточка
Меносси Лукас
0:1
44' Гол
Лопес Лисандро II
63' Желтая карточка
Adam Bareiro
70'
22
Nicolas
Navarro
II
29
Саласар
Виктор
27
Вергини
Сантьяго
15
Ариас
Рамон
3
Bruno
Pitton
21
Поблет
Херонимо
5
Меносси
Лукас
92
Ромеро
Анхель
16
Белуччи
Фернандо
10
Ромеро
Оскар
7
Adam
Bareiro
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
3
Мас
Эмануэль
22
Вилья
Себастьян
14
Nicolas
Capaldo
23
Марконе
Иван
8
Alexis
Mac
Allister
30
Рейносо
Эмануэль1
27
Franco
Soldano
Сан-Лоренсо
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-5-1

Ход матча

17'
 
Лопес Лисандро II
21'
Меносси Лукас
 
29'
Mauro Pitton
Саласар Виктор
 
44'
0:1
Лопес Лисандро II
(Alexis Mac Allister)
59'
Гайч Адольфо
Белуччи Фернандо
 
63'
Adam Bareiro
 

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Колон 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс
ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 2:2 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 1:2 Бока Хуниорс Примера
Бока Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:4 Сан-Лоренсо Суперкубок Бока Хуниорс 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:0 Бока Хуниорс Примера Сан-Лоренсо 3:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Примера А Бока Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:0 Бока Хуниорс Примера А Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс Примера А Сан-Лоренсо 0:0 Бока Хуниорс Torneo Pentagonal de Verano
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 7 5 2 0 7 - 0 17
2. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
4. Сан-Лоренсо 0:1 7 4 1 2 11 - 8 13
5. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
7. Ланус 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Патронато де Парана 7 3 2 2 6 - 6 11
9. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 5 10
11. Велес Сарсфилд 6 3 1 2 8 - 7 10
12. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 8 - 10 9
13. Эстудиантес Ла-Плата 7 3 0 4 6 - 5 9
14. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
15. Индепендьенте 5 2 1 2 5 - 6 7
16. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
17. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
18. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 3 - 7 6
19. Альдосиви 6 1 2 3 5 - 6 5
20. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Унион Санта-Фе 7 1 2 4 5 - 11 5
22. Банфилд 6 1 1 4 3 - 6 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1


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