Аргентина: Суперлига 2019-2020
Унион Санта-Фе
0:0
Перерыв
Росарио Сентраль
28
Yeimar
Gomez
11
Jalil
Elias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Franco Godoy
-
21 Gaston Comas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =8 -7Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|6 - 0
|14
|2.
|Сан-Лоренсо
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|7.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Патронато де Парана
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|9.
|Росарио Сентраль
|0:0
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|13.
|Индепендьенте
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|15.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|18.
|Альдосиви
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|19.
|Сентраль Кордоба
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|20.
|Уракан
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|21.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|22.
|Банфилд
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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