Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Унион Санта-Фе
0:0
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
1
Marcos
Peano
4
Damian
Alberto
Martinez
28
Yeimar
Gomez
3
Корвалан
Клаудио
14
Federico
Milo
19
Ezequiel
Bonifacio
11
Jalil
Elias
27
Javier
Mendez
III
15
Кавальяро
Хуан
9
Walter
Bou
12
Nicolas
Mazzola
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
2
Каруссо
Матиас
14
Новаретти
Диего
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
5
Leonardo
Gil
21
Ринаудо
Фабиан
22
Diego
Zabala
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Риано
Клаудио
Унион Санта-Фе
4-4-2
Росарио Сентраль
4-4-2

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Росарио Сентраль 0:4 Унион Санта-Фе Суперлига Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль Товарищеские матчи Унион Санта-Фе 0:2 Росарио Сентраль Товарищеские матчи
Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль Товарищеские матчи Унион Санта-Фе 2:0 Росарио Сентраль Примера Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 1:1 Росарио Сентраль Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 6 - 0 14
2. Сан-Лоренсо 6 4 1 1 11 - 7 13
3. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
4. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
5. Аргентинос Хуниорс 6 3 3 0 6 - 3 12
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
7. Ланус 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Патронато де Парана 6 3 2 1 6 - 5 11
9. Росарио Сентраль 0:0 7 2 5 0 8 - 6 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 5 10
11. Велес Сарсфилд 6 3 1 2 8 - 7 10
12. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 8 - 10 9
13. Индепендьенте 5 2 1 2 5 - 6 7
14. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 4 - 7 7
15. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
16. Эстудиантес Ла-Плата 6 2 0 4 5 - 5 6
17. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 3 - 7 6
18. Альдосиви 6 1 2 3 5 - 6 5
19. Сентраль Кордоба 6 1 2 3 3 - 6 5
20. Уракан 6 1 2 3 4 - 10 5
21. Унион Санта-Фе 0:0 7 1 2 4 5 - 11 5
22. Банфилд 6 1 1 4 3 - 6 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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