Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Осасуна

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид
Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар
Осасуна Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона
Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Альбасете

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Осасуна 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:2 Осасуна Примера Реал Мадрид 4:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Мадрид Кубок Короля
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Осасуна Примера Реал Мадрид 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 2:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атлетик Б Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Гранада Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Севилья Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
7. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8. Барселона Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
9. Леванте Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Осасуна Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11. Хетафе Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Алавес Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Бетис Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
19. Эйбар Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20. Леганес Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Осасуна

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 20 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна
    Реал Мадрид
    95.7% (45)
    Ничья
    2.1% (1)
    Осасуна
    2.1% (1)
    2:0 Реал Мадрид
    46.8% (22)
    3:1 Реал Мадрид
    19.1% (9)
    2:1 Реал Мадрид
    12.8% (6)
    3:0 Реал Мадрид
    10.6% (5)
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