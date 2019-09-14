Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
Осасуна
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +8 =4 -8ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид
Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар
Осасуна Последние 20 матчей: +11 =7 -2Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона
Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Альбасете
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Осасуна Примера Реал Мадрид 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 2:0 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|9.
|Леванте
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|19.
|Эйбар
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Реал Мадрид
95.7% (45)
Ничья
2.1% (1)
Осасуна
2.1% (1)
2:0 Реал Мадрид
46.8% (22)
3:1 Реал Мадрид
19.1% (9)
2:1 Реал Мадрид
12.8% (6)
3:0 Реал Мадрид
10.6% (5)
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