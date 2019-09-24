Испания: Ла Лига 2019-2020
Вальядолид
1:1
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 18410
Гранада
6' Желтая карточкаАлькарас Рубен
1:0
12' ГолОскар Плано
35' Желтая карточкаСандро Рамирес
1:1
42' ГолФернандес Карлос
72' Желтая карточкаКико Франсиско
77' Желтая карточкаЭррера Янгель
90' Желтая карточкаСанчес Герман
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
16
Феде
19
Суарес
Тони
16
Виктор
Диаз
15
Carlos
Neva
20
Рамос
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 ФедеПолузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Carlos NevaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Рамос АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинНападающий
-
12 Азиз РамонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Martinez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
1:0
35'
42'
1:1
72'
77'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид
Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья
Гранада Последние 20 матчей: +14 =4 -2Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья
Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада Гранада 2:1 Тенерифе Реал Овьедо 1:1 Гранада Гранада 2:0 Химнастик Луго 1:2 Гранада Спортинг Хихон 1:0 Гранада
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Гранада: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|4.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Барселона
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Вильярреал
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Бетис
|3:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Леванте
|1:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|19.
|Эйбар
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Вальядолид
43.4% (66)
Ничья
34.9% (53)
Гранада
21.7% (33)
1:1 Ничья
31.6% (48)
2:1 Вальядолид
22.4% (34)
1:0 Вальядолид
15.1% (23)
1:2 Гранада
12.5% (19)
0:1 Гранада
7.9% (12)
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