Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Гранада

45' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

45' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Г О О О О Л - Фернандес Карлос изменил счет на табло!

42' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Мартинес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Мойано Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

38' Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

36' Салису Мохаммед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Сандро Рамирес получил желтую карточку от судьи

34' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Суарес Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Вадильо Альваро из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

33' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

29' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

25' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Виктор Диаз из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Оскар Плано из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

20' Мартинес Хосе из команды Гранада плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

19' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

17' Удар от ворот произведет Гранада

17' Салису Мохаммед из команды Вальядолид плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

16' Фернандес Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

14' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

12' Хорошие скиллы дриблинга показывает Суарес Тони , обходя своих соперников

12' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

11' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Отличную защиту показывает Салису Мохаммед от команды Вальядолид , не дает пропустить гол своей команде.

11' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

10' Монторо Анхель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Дуарте Домингуш ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

9' Удар от ворот произведет Гранада

9' Отличная игра от Феде из команды Вальядолид . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

8' Начо Мартинес из команды Вальядолид пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

8' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Алькарас Рубен получил желтую карточку от судьи

5' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

3' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Кико Франсиско пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

2' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Мартинес Хосе ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

1' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Вальядолид начинает с центра поля