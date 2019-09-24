Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вальядолид
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 18410
Гранада
0'
6' Желтая карточка
Алькарас Рубен
1:0
12' Гол
Оскар Плано
35' Желтая карточка
Сандро Рамирес
1:1
42' Гол
Фернандес Карлос
72' Желтая карточка
Кико Франсиско
77' Желтая карточка
Эррера Янгель
90' Желтая карточка
Санчес Герман
90'+6
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
14
Алькарас
Рубен
16
Феде
19
Суарес
Тони
20
Сандро
Рамирес
7
Гвардиола
Серхи
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
5
Мартинес
Хосе
15
Carlos
Neva
10
Пуэртас
Антонио
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
7
Вадильо
Альваро
24
Фернандес
Карлос
20
Рамос
Адриан
Вальядолид
4-4-2
Гранада
4-4-2

Ход матча

6'
Алькарас Рубен
 
12'
Оскар Плано
(Суарес Тони)
1:0
35'
Сандро Рамирес
 
42'
1:1
Фернандес Карлос
(Виктор Диаз)
57'
 
Мачис Дарвин
Рамос Адриан
62'
 
Эррера Янгель
Гоналон Максим
69'
Унал Энес
Гвардиола Серхи
 
72'
Кико Франсиско
 
73'
Эрвиас Пабло
Суарес Тони
 
77'
 
Эррера Янгель
79'
 
Санчес Герман
Мартинес Хосе
90'
 
Санчес Герман

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид
Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья
Гранада Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья
Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада Гранада 2:1 Тенерифе Реал Овьедо 1:1 Гранада Гранада 2:0 Химнастик Луго 1:2 Гранада Спортинг Хихон 1:0 Гранада

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Гранада: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Гранада 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Гранада 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Гранада Сегунда Вальядолид 0:1 Гранада Примера
Гранада 4:0 Вальядолид Примера Гранада 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Гранада Примера Вальядолид 2:3 Гранада Сегунда Гранада 0:1 Вальядолид Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атлетик Б Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Гранада Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
4. Севилья Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
7. Барселона 2:0 Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Вильярреал 0:2 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Бетис 3:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Осасуна Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11. Леванте 1:3 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12. Хетафе Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
14. Алавес Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
15. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
19. Эйбар Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20. Леганес Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Гранада
Вальядолид
43.4% (66)
Ничья
34.9% (53)
Гранада
21.7% (33)
1:1 Ничья
31.6% (48)
2:1 Вальядолид
22.4% (34)
1:0 Вальядолид
15.1% (23)
1:2 Гранада
12.5% (19)
0:1 Гранада
7.9% (12)
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