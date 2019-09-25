Испания: Ла Лига 2019-2020
0:1
59' ПенальтиГарсия Рауль
1:1
61' ГолОскар Родригес
75' Желтая карточкаГарсия Дани
13
Сориано
Хуан
21
Перес
Рубен
13
Эррерин
Яго
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гранди АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
15 Лекуе ИньигоПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
23 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
59'
0:1
61'
1:1
75'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес
Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =7 -4Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад
Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 9
|7
|12.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Эйбар
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Леганес
9.4% (14)
Ничья
43.6% (65)
Атлетик Б
47% (70)
1:1 Ничья
35.6% (53)
0:1 Атлетик Б
20.8% (31)
1:2 Атлетик Б
18.8% (28)
0:2 Атлетик Б
6% (9)
2:1 Леганес
4.7% (7)
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