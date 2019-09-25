Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

93' Хорошо играет на выходе Эррерин Яго - мяч в ее руках

93' Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Омеруо Кеннет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Хорошо играет на выходе Эррерин Яго - мяч в ее руках

85' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

83' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновится спорным мячом

81' Омеруо Кеннет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

80' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Хорошо играет на выходе Эррерин Яго - мяч в ее руках

77' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Гарсия Дани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

74' Удар от ворот произведет Леганес

73' Хорошая попытка от Уильямс Иньяки , был неплохой удар, но вратарь спас

72' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Атлетик Б пробьет пенальти!

70' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Роке Меса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Леганес

64' Гарсия Рауль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

64' Плохо играет Авазьем Чидозье - неудачный вынос, и мяч у соперниц

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Г О О О О Л Оскар Родригес закручивает штрафной в сетку! Великолепно

60' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

56' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

55' Леганес имеет хороший шанс забить.

54' Наварро Марк из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Сегодняшная посещаемость составляет 11036 болельщиков

52' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Роке Меса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хорошо играет на выходе Сориано Хуан - мяч в ее руках