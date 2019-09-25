Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 11036
Атлетик Б
0'
0:1
59' Пенальти
Гарсия Рауль
1:1
61' Гол
Оскар Родригес
75' Желтая карточка
Гарсия Дани
90'+5
13
Сориано
Хуан
2
Наварро
Марк
3
Бустинса
Унаи
4
Омеруо
Кеннет
12
Авазьем
Чидозье
24
Кевин
Родригес
27
Оскар
Родригес
6
Роке
Меса
21
Перес
Рубен
26
Эн-Несири
Юссеф
18
Каррильо
Гидо
13
Эррерин
Яго
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
7
Беньят
Эчебария
14
Гарсия
Дани
12
Ларрасабаль
Гаиска
22
Гарсия
Рауль
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
Леганес
5-3-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Муньяин Икер
Кордоба Иньиго
59'
0:1
Гарсия Рауль
61'
Оскар Родригес
1:1
71'
Брайтвайт Мартин
Каррильо Гидо
 
71'
Арнаис Хосе
Наварро Марк
 
75'
 
Гарсия Дани
79'
 
Ибай Гомес
Ларрасабаль Гаиска
85'
Ресио Хосе
Роке Меса
 
89'
 
Кодро Кенан
Уильямс Иньяки

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес
Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад
Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Леганес 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леганес Примера Атлетик Б 2:0 Леганес Примера Леганес 1:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:1 Леганес Примера Леганес 0:0 Атлетик Б Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
2. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Атлетик Б Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Севилья Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Барселона Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
8. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 13 - 10 8
9. Бетис Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Леванте Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Хетафе Заявка 6 1 4 1 10 - 9 7
12. Осасуна 0:1 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
13. Валенсия Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
15. Алавес Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
16. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
18. Мальорка Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Эйбар Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20. Леганес Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 1:1 Атлетик Б
Леганес
9.4% (14)
Ничья
43.6% (65)
Атлетик Б
47% (70)
1:1 Ничья
35.6% (53)
0:1 Атлетик Б
20.8% (31)
1:2 Атлетик Б
18.8% (28)
0:2 Атлетик Б
6% (9)
2:1 Леганес
4.7% (7)
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