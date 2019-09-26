Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Сосьедад
3:0
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium Зрители: 28720
Алавес
1:0
19' ГолОярсабаль Микель
27' Желтая карточкаМубарак Вакасо
2:0
32' ГолВиллиан Жозе
3:0
41' ПенальтиОярсабаль Микель
49' Желтая карточкаПина Томас
61' Желтая карточкаПорту Кристиан
74' Желтая карточкаМану Гарсия
85' Вторая желтая карточкаМану Гарсия
3:0
87' Не забитый пенальтиПорту Кристиан
16
Гевара
Андер
17
Марин
Адриан
29
Borja
Sainz
20
Понс
Пере
24
Бёрк
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
29 Borja SainzПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
18 Видаль АлешНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
19'
27'
32'
2:0
41'
3:0
49'
61'
74'
85'
87'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад
Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес
Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Алавес: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 2:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Алавес Сегунда Алавес 3:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Алавес Сегунда
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|7.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 9
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Реал Сосьедад
89.4% (135)
Ничья
8.6% (13)
Алавес
2% (3)
1:0 Реал Сосьедад
29.8% (45)
2:1 Реал Сосьедад
27.8% (42)
2:0 Реал Сосьедад
24.5% (37)
1:1 Ничья
7.3% (11)
3:1 Реал Сосьедад
4.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...