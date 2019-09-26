Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Сосьедад
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 28720
Алавес
0'
1:0
19' Гол
Оярсабаль Микель
27' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
2:0
32' Гол
Виллиан Жозе
3:0
41' Пенальти
Оярсабаль Микель
49' Желтая карточка
Пина Томас
61' Желтая карточка
Порту Кристиан
74' Желтая карточка
Ману Гарсия
85' Вторая желтая карточка
Ману Гарсия
3:0
87' Не забитый пенальти
Порту Кристиан
90'+3
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
20
Монреаль
Начо
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Эдегор
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
4
Эли
Родриго
6
Магальян
Лисандро
17
Марин
Адриан
8
Пина
Томас
29
Borja
Sainz
20
Понс
Пере
22
Мубарак
Вакасо
24
Бёрк
Оливер
7
Лукас
Перес
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Алавес
4-1-4-1

Ход матча

19'
Оярсабаль Микель
(Эдегор Мартин)
1:0
27'
 
Мубарак Вакасо
32'
Виллиан Жозе
(Оярсабаль Микель)
2:0
41'
Оярсабаль Микель
3:0
46'
Исак Александр
Виллиан Жозе
 
46'
 
Видаль Алеш
Мубарак Вакасо
49'
 
Пина Томас
60'
 
Ману Гарсия
Пина Томас
60'
Янузай Аднан
Оярсабаль Микель
 
61'
Порту Кристиан
 
74'
 
Ману Гарсия
75'
Ле Норман Робен
Горосабел Андони
 
75'
 
Гвидетти Йон
Borja Sainz
85'
 
Ману Гарсия
87'
Порту Кристиан
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад
Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес
Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Алавес: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Реал Сосьедад 0:0 Алавес Товарищеские матчи Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Алавес Примера
Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 2:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Алавес Сегунда Алавес 3:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Алавес Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
2. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 7 - 4 13
4. Атлетик Б Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Барселона Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 13 - 10 8
9. Бетис Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Леванте Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Хетафе Заявка 6 1 4 1 10 - 9 7
12. Осасуна Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
13. Валенсия Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
15. Сельта Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16. Эйбар Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
17. Алавес Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
18. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
19. Мальорка Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Леганес Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:0 Алавес
Реал Сосьедад
89.4% (135)
Ничья
8.6% (13)
Алавес
2% (3)
1:0 Реал Сосьедад
29.8% (45)
2:1 Реал Сосьедад
27.8% (42)
2:0 Реал Сосьедад
24.5% (37)
1:1 Ничья
7.3% (11)
3:1 Реал Сосьедад
4.6% (7)
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