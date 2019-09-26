Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

93' Реал Сосьедад заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

92' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Алавес

92' Пространство открывается для Янузай Аднан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

91' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Алавес

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Пространство открывается для Ле Норман Робен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

90' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

89' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Ману Гарсия получает вторую желтую карточку и теперь удалена

85' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

85' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

79' Сегодняшная посещаемость составляет 28720 болельщиков

79' Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Алавес

77' Гевара Андер не смог попасть в створ ударом издали

75' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

74' Судья подбегает и показывает Ману Гарсия из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.

73' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Монреаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

70' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Эдегор Мартин из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

68' Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Магальян Лисандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Ох, нехорошо это выглядит. Исак Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Исак Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Рефери не любит споров - именно за это Порту Кристиан сейчас получил желтую

60' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

60' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

59' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Пачеко Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Ариц Элустондо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

55' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

55' Оярсабаль Микель наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

54' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хорошо играет на выходе Пачеко Фернандо - мяч в ее руках

51' Удар от ворот произведет Алавес

51' Оярсабаль Микель пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

49' Пина Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара