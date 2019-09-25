Франция: Лига 1 2019-2020

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Нант

41' Да Сильва Дамьен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

40' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

39' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Нант имеет хороший шанс забить.

36' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Нант

34' После проверки VAR судья изменил решение - Ренн пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Лафон Альбан получил желтую карточку от судьи

31' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

30' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

29' Удар от ворот произведет Ренн

29' Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Траоре Амари из команды Ренн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

25' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Эну Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Фабио да Сильва совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Фабио да Сильва наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

11' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Нант

10' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

8' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Ренн

6' Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.

4' Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ренн начинает с центра поля