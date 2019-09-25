Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 26952
Ренн
22' Желтая карточкаФабио да Сильва
33' Желтая карточкаЛафон Альбан
0:0
35' Не забитый пенальтиНьянг М'Байе
57' Желтая карточкаСилики Джеймс
59' Желтая карточкаЭну Адриен
76' Желтая карточкаМорель Жереми
1:0
77' ПенальтиТуре Абдулайе
88' Желтая карточкаРафинья Диас
12
Аппиа
Деннис
21
Крхин
Рене
17
Блас
Людовик
32
Kader
Bamba
27
Саймон
Мозес
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
11
Ньянг
М'Байе
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Kader BambaПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Imran Louza
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
33'
35'
0:0
57'
59'
76'
77'
1:0
88'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье
Ренн Последние 20 матчей: +6 =9 -5Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца
Последние игры между собой
Нант: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 2
|11
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 7
|9
|12.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Амьен
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|18.
|Монако
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
Нант
43.2% (64)
Ничья
43.9% (65)
Ренн
12.8% (19)
1:1 Ничья
36.5% (54)
1:0 Нант
25% (37)
2:1 Нант
14.2% (21)
1:2 Ренн
6.8% (10)
0:0 Ничья
5.4% (8)
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