Франция: Лига 1 2019-2020

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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Нант
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 26952
Ренн
0'
22' Желтая карточка
Фабио да Сильва
33' Желтая карточка
Лафон Альбан
0:0
35' Не забитый пенальти
Ньянг М'Байе
57' Желтая карточка
Силики Джеймс
59' Желтая карточка
Эну Адриен
76' Желтая карточка
Морель Жереми
1:0
77' Пенальти
Туре Абдулайе
88' Желтая карточка
Рафинья Диас
90'+6
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
21
Крхин
Рене
19
Туре
Абдулайе
17
Блас
Людовик
32
Kader
Bamba
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
21
Ньяньон
Жорис
15
Морель
Жереми
22
Дель
Кастильо
Ромен
18
Камавинжа
Эдуардо
8
Гренье
Клеман
12
Силики
Джеймс
11
Ньянг
М'Байе
23
Эну
Адриен
Нант
4-2-3-1
Ренн
4-4-2

Ход матча

22'
Фабио да Сильва
 
33'
Лафон Альбан
 
35'
0:0
Ньянг М'Байе
57'
 
Силики Джеймс
59'
 
Эну Адриен
61'
Абейд Мехди
Крхин Рене
 
64'
 
Рафинья Диас
Силики Джеймс
64'
 
Буриго Бенжамен
Дель Кастильо Ромен
66'
Бенавенте Кристиан
Блас Людовик
 
72'
Мутуссами Самуэль
Kader Bamba
 
76'
 
Морель Жереми
77'
Туре Абдулайе
1:0
81'
 
Сьебатшё Теосон
Камавинжа Эдуардо
88'
 
Рафинья Диас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье
Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ
Ренн Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца
Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца

Последние игры между собой

Нант: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 1
Нант 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Кубок лиги Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1
Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Ренн Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Анже Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
3. Лилль Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Нант Заявка 7 4 1 2 7 - 5 13
5. Ницца Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Реймс 1:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 2 11
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
11. Лион Заявка 7 2 3 2 14 - 7 9
12. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Тулуза Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Брест Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15. Метц Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Амьен Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
18. Монако Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 26952 болельщиков
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу
  • Фол, нарушение
    95'
    Игрок команды Ренн сделал подножку сопернику.
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 94'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    94'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
  • 94'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 93'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 92'
    Ренн контролирует мяч.
  • 92'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Да Сильва Дамьен
  • 91'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 90'
    Ньяньон Жорис из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 90'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 90'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Хорошая попытка от Бенавенте Кристиан, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 89'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Рафинья Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Нант пытается что-то создать.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Нант
  • Желтая карточка
    88'
    Рефери не любит споров - именно за это Рафинья Диас сейчас получил желтую
  • 88'
    Опасность предотвращена - Фабио да Сильва из команды Нант вступил в отбор удачно
  • 88'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 87'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    87'
    Абейд Мехди из команды Нант играет слишком грубо. Эну Адриен оказался на газоне.
  • 86'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Траоре Амари из команды Ренн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 86'
    Ренн контролирует мяч.
  • 86'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Гренье Клеман из команды Ренн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 85'
    Сьебатшё Теосон из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 85'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 85'
    Ренн контролирует мяч.
  • 84'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Ренн контролирует мяч.
  • 83'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Эну Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    83'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой слева.
  • 82'
    Саймон Мозес из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 82'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 82'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 81'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Матч возобновлен
  • 81'
    Ренн делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
  • 81'
    Тактическая замена. Камавинжа Эдуардо уходит с поля и его заменяет Сьебатшё Теосон
  • Травма, повреждение
    81'
    Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    80'
    Аппиа Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Офсайд
    79'
    Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
  • 79'
    Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Саймон Мозес из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 79'
    Ньяньон Жорис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 78'
    Ренн контролирует мяч.
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Туре Абдулайе из команды Нант забивает с точки!
  • Желтая карточка
    76'
    Морель Жереми получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    75'
    ПЕНАЛЬТИ! - Морель Жереми играет рукой в штрафной! Морель Жереми вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 75'
    После проверки VAR судья изменил решение - Нант пробьет пенальти!
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 74'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 74'
    Абейд Мехди наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 73'
    Бенавенте Кристиан из команды Нант делает пас партнеру.
  • 73'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 73'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Эну Адриен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 73'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 73'
    Гренье Клеман нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 72'
    Эну Адриен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 72'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн находит партнершу аккуратным пасом пяткой.
  • 72'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 72'
    Тактическая замена. Кадер Бамба уходит с поля и его заменяет Мутуссами Самуэль
  • 72'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Гренье Клеман из команды Ренн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    71'
    Абейд Мехди играет рукой
  • 71'
    Саймон Мозес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 70'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 69'
    Нант пытается что-то создать.
  • 68'
    Ренн контролирует мяч.
  • 68'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    67'
    Ньянг М'Байе играет рукой
  • 67'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Бенавенте Кристиан
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
  • 65'
    Ренн контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 64'
    Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Буриго Бенжамен
  • 64'
    Тактическая замена. Силики Джеймс уходит с поля и его заменяет Рафинья Диас
  • 64'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Жиротто Андрей из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 63'
    Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Камавинжа Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кадер Бамба
  • 62'
    Нант пытается что-то создать.
  • 62'
    Ренн контролирует мяч.
  • 62'
    Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    61'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
  • 61'
    Крхин Рене получил травму и заменен. Абейд Мехди выходит на поле.
  • 61'
    Траоре Амари из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 61'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 60'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 60'
    Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Желтая карточка
    59'
    Эну Адриен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья дает свисток. Эну Адриен атаковала опасно сзади, Кадер Бамба пострадал, и это штрафной удар
  • 59'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    58'
    Крхин Рене на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    58'
    Фабио да Сильва возвращается на поле.
  • 58'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    57'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фабио да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    57'
    Фабио да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 57'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 57'
    Саймон Мозес из команды Нант делает неудачный навес.
  • 57'
    Нант пытается что-то создать.
  • 57'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • Желтая карточка
    57'
    Силики Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    56'
    Безумный фол. Силики Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Кадер Бамба из команды Нант играет слишком грубо. Морель Жереми оказался на газоне.
  • 54'
    Дель Кастильо Ромен бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 54'
    Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Эну Адриен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 53'
    Нант контролирует мяч.
  • 53'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Камавинжа Эдуардо
  • Фол, нарушение
    52'
    Камавинжа Эдуардо из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Кадер Бамба пострадал.
  • 51'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Силики Джеймс из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 50'
    Нант контролирует мяч.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 50'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    49'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • 48'
    Пространство открывается для Жиротто Андрей, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 48'
    Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
  • 48'
    Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Менди Эдуар выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...
  • 47'
    Кадер Бамба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Ньяньон Жорис из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Блас Людовик заработал фол
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    47'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Жиротто Андрей заработал фол
  • 47'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 47'
    Блас Людовик из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Нант контролирует мяч.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Нант пытается что-то создать.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Великолепное видение игры демонстрирует Фабио да Сильва из команды Нант, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 45'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 45'
    Ренн контролирует мяч.
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья дает свисток. Да Сильва Дамьен атаковала опасно сзади, Кулибали Калифа пострадал, и это штрафной удар
  • Фол, нарушение
    43'
    Кулибали Калифа из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Да Сильва Дамьен заработал фол
  • 42'
    Нант контролирует мяч.
  • Офсайд
    42'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн в офсайде
  • 42'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
  • 41'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 41'
    Силики Джеймс из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 41'
    Опасность предотвращена - Камавинжа Эдуардо из команды Ренн вступил в отбор удачно
  • 41'
    Да Сильва Дамьен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 40'
    Ренн контролирует мяч.
  • 40'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 39'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Блас Людовик из команды Нант делает пас партнеру.
  • 38'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 37'
    Нант контролирует мяч.
  • 36'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 36'
    Шанс получает Камавинжа Эдуардо из команды Ренн, но удар головой идет мимо
  • 36'
    Морель Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    35'
    СПАСЕНО - Ньянг М'Байе пробил пенальти, но Лафон Альбан отбивает!
  • 34'
    После проверки VAR судья изменил решение - Ренн пробьет пенальти!
  • 33'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Желтая карточка
    33'
    Лафон Альбан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    32'
    ПЕНАЛЬТИ - Лафон Альбан из команды Нант привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эну Адриен.
  • 32'
    Ренн начинает контратаку
  • 32'
    Опасность предотвращена - Гренье Клеман из команды Ренн вступил в отбор удачно
  • 32'
    Нант пытается что-то создать.
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 31'
    Фабио да Сильва из команды Нант плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 31'
    Туре Абдулайе из команды Нант делает пас партнеру.
  • 30'
    Нант пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 29'
    Туре Абдулайе из команды Нант подает, но толку не вышло.
  • 29'
    Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Траоре Амари из команды Ренн играет слишком грубо. Блас Людовик оказался на газоне.
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Морель Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Ренн контролирует мяч.
  • 27'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 26'
    Нант контролирует мяч.
  • 26'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Нант контролирует мяч.
  • 25'
    Траоре Амари из команды Ренн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 25'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Эну Адриен из команды Ренн играет слишком грубо. Паллуа Николя оказался на газоне.
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Эну Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    22'
    Фабио да Сильва совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    22'
    Безумный фол. Фабио да Сильва грубо играет против соперника. Пострадал Эну Адриен
  • Фол, нарушение
    21'
    Кулибали Калифа из команды Нант опасно и грубо сыграл. Ньяньон Жорис пострадал.
  • Фол, нарушение
    20'
    Камавинжа Эдуардо из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Туре Абдулайе пострадал.
  • 20'
    Нант контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Паллуа Николя
  • 18'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 18'
    Кадер Бамба из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    17'
    Ньяньон Жорис из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Кулибали Калифа заработал фол
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кадер Бамба
  • 16'
    Морель Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 16'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 15'
    Ренн контролирует мяч.
  • 15'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
  • 13'
    Нант пытается что-то создать.
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 12'
    Фабио да Сильва наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 11'
    Кулибали Калифа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Фабио да Сильва из команды Нант делает пас партнеру.
  • 11'
    Нант пытается что-то создать.
  • 11'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Нант контролирует мяч.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 10'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Крхин Рене из команды Нант играет слишком грубо. Эну Адриен оказался на газоне.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн контролирует мяч.
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн контролирует мяч.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 6'
    Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Кулибали Калифа из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кадер Бамба
  • 5'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
  • 5'
    Шанс получает Ньянг М'Байе из команды Ренн, но удар головой идет мимо
  • 4'
    Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Камавинжа Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Нант контролирует мяч.
  • 2'
    Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 1:0 Ренн
Нант
43.2% (64)
Ничья
43.9% (65)
Ренн
12.8% (19)
1:1 Ничья
36.5% (54)
1:0 Нант
25% (37)
2:1 Нант
14.2% (21)
1:2 Ренн
6.8% (10)
0:0 Ничья
5.4% (8)
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