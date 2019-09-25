Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Амьен
1:3
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
1:0
2' Гол
Мендоса Стивен
1:1
8' Гол
Адли Ясин
12' Желтая карточка
Дибасси Бакай
25' Желтая карточка
Кватенг Энок
31' Желтая карточка
Чуамени Орельен
45' Желтая карточка
Калабрези Артуро
1:2
45' Гол
Адли Ясин
1:3
73' Гол
Калу Сэмьюэл
90'+4
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
6
Монкондю
Томас
8
Зунгу
Бонгани
11
Отеро
Хуан
20
Мендоса
Стивен
28
Диабате
Фуссейни
9
Гирасси
Серу
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
25
Кватенг
Энок
5
Отавио
Пассос
8
Чуамени
Орельен
10
Калу
Сэмьюэл
11
Камано
Франсуа
7
Бриан
Джимми
19
Адли
Ясин
Амьен
4-2-3-1
Бордо
3-4-3

Ход матча

2'
Мендоса Стивен
(Отеро Хуан)
1:0
8'
1:1
Адли Ясин
(Отавио Пассос)
12'
Дибасси Бакай
 
25'
 
Кватенг Энок
31'
 
Чуамени Орельен
45'
Калабрези Артуро
 
45'
1:2
Адли Ясин
53'
Какута Гаэль
Диабате Фуссейни
 
69'
 
Бенито Лорис
Кватенг Энок
72'
Гнаоре Эдди
Зунгу Бонгани
 
73'
1:3
Калу Сэмьюэл
(Бриан Джимми)
80'
Корнетт Кентен
Отеро Хуан
 
81'
 
Аит Бенассер Юссеф
Адли Ясин
90'
 
Майя Джош
Калу Сэмьюэл

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант
Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо
Бордо Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо
Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель

Последние игры между собой

Амьен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Бордо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Амьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Амьен Лига 1 Бордо 3:2 Амьен Лига 1 Амьен 1:0 Бордо Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Анже Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
3. Лилль Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Нант Заявка 7 4 1 2 7 - 5 13
5. Ницца Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Реймс 1:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 2 11
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
11. Лион Заявка 7 2 3 2 14 - 7 9
12. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Тулуза Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Брест Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15. Метц Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Амьен Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
18. Монако Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 1:3 Бордо
Амьен
15.5% (23)
Ничья
52% (77)
Бордо
32.4% (48)
1:1 Ничья
44.6% (66)
1:2 Бордо
17.6% (26)
0:1 Бордо
11.5% (17)
1:0 Амьен
9.5% (14)
0:0 Ничья
5.4% (8)
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