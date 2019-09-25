Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
1:3
Конец матча
Стадион: Де ла Ликорн
Бордо
1:0
2' ГолМендоса Стивен
1:1
8' ГолАдли Ясин
12' Желтая карточкаДибасси Бакай
25' Желтая карточкаКватенг Энок
31' Желтая карточкаЧуамени Орельен
45' Желтая карточкаКалабрези Артуро
1:2
45' ГолАдли Ясин
1:3
73' ГолКалу Сэмьюэл
11
Отеро
Хуан
25
Кватенг
Энок
10
Калу
Сэмьюэл
19
Адли
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Адли ЯсинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинНападающий
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
1:0
8'
1:1
12'
25'
31'
45'
45'
1:2
73'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 9
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант
Бордо Последние 20 матчей: +5 =3 -12Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо
Последние игры между собой
Амьен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Бордо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 2
|11
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 7
|9
|12.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Амьен
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|18.
|Монако
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
Амьен
15.5% (23)
Ничья
52% (77)
Бордо
32.4% (48)
1:1 Ничья
44.6% (66)
1:2 Бордо
17.6% (26)
0:1 Бордо
11.5% (17)
1:0 Амьен
9.5% (14)
0:0 Ничья
5.4% (8)
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