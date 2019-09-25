Франция: Лига 1 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

47' Фантастический гол, где все сам сделал Адли Ясин

46' Г О О О О Л Адли Ясин закручивает штрафной в сетку! Великолепно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Калабрези Артуро получил желтую карточку от судьи

45' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

43' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Калу Сэмьюэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Косельни Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Гирасси Серу из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Чуамени Орельен получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Чуамени Орельен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Амьен

34' Кватенг Энок пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

33' Алеесами Хайтам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Бордо

32' Гирасси Серу решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Чуамени Орельен получил желтую карточку от судьи

31' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бордо имеет хороший шанс забить.

27' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Амьен

26' Пространство открывается для Камано Франсуа , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

25' Кватенг Энок получил желтую карточку от судьи

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

23' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Амьен

20' Мешер Андре не смог попасть в створ ударом издали

20' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

18' Удар от ворот произведет Бордо

17' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

16' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

13' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Камано Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи

10' Удар от ворот произведет Амьен

10' Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали

10' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

9' Удар от ворот произведет Бордо

8' Г О О О О Л - Адли Ясин из команды Бордо переиграл вратаря дальним ударом!

8' Гартнер Регис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

8' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

1' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Амьен

1' Пространство открывается для Бриан Джимми , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

1' Гартнер Регис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Амьен начинает с центра поля