Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Монпелье
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 19712
Ним
0'
21' Желтая карточка
До Лука
1:0
31' Гол
Суке Арно
49' Желтая карточка
Молле Флоран
53' Желтая карточка
Мигель Флориан
60' Желтая карточка
Ландре Лоик
65' Желтая карточка
Фомба Ламин
68' Желтая карточка
Делор Анди
83' Желтая карточка
Илтон Виторино
90'+6
1
Рульи
Херонимо
3
Конгре
Даниэль
4
Илтон
Виторино
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
14
Ле
Таллек
Дамьен
13
Joris
Chotard
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
30
Бернардони
Поль
5
Ландре
Лоик
23
Бриансон
Антони
4
Мартинеc
Пабло
15
Пакье
Гаэтан
6
Сарр
Сиди
8
До
Лука
12
Фомба
Ламин
26
Мигель
Флориан
10
Ферхат
Зинедин
20
Рипар
Рено
Монпелье
3-4-1-2
Ним
3-5-2

Ход матча

21'
 
До Лука
31'
Суке Арно
1:0
49'
Молле Флоран
 
53'
 
Мигель Флориан
60'
 
Ландре Лоик
65'
 
Фомба Ламин
68'
Делор Анди
 
77'
 
Валь Тео
Ферхат Зинедин
77'
 
Филиппото Ромен
Ландре Лоик
78'
Ристич Михайло
Молле Флоран
 
83'
Илтон Виторино
 
84'
 
Денкей Ауэке
Рипар Рено

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион
Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье
Ним Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним
Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Ним 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Ним Лига 1 Ним 2:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:1 Ним Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Анже Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
3. Лилль Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Нант Заявка 7 4 1 2 7 - 5 13
5. Ницца Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Реймс 1:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 2 11
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
11. Лион Заявка 7 2 3 2 14 - 7 9
12. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Тулуза Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Брест Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15. Метц Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Амьен Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
18. Монако Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 47'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 47'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 47'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках
  • 45'
    Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 45'
    Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 44'
    До Лука из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    44'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой справа.
  • 44'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 43'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Сарр Сиди бьет издали, но Рульи Херонимо ловит мяч в руки
  • 42'
    Ним пытается что-то создать.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 41'
    Суке Арно решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    41'
    Фомба Ламин из команды Ним опасно и грубо сыграл. Ойонго Амбруаз пострадал.
  • 40'
    Делор Анди из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 40'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Ойонго Амбруаз из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 39'
    Хорошая попытка от Лаборд Гаэтан, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 39'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    39'
    Ферхат Зинедин из команды Ним в офсайде
  • 38'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 37'
    Рипар Рено из команды Ним наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    37'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой слева.
  • 36'
    Пакье Гаэтан из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Офсайд
    34'
    Мартинеc Пабло из команды Ним в офсайде
  • 33'
    Сарр Сиди из команды Ним делает пас партнеру.
  • 33'
    Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Суке Арно первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 31'
    Молле Флоран из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 30'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ним пробьет пенальти!
  • 27'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 26'
    До Лука из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    26'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой справа.
  • 26'
    Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    25'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой слева.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 25'
    Ним пытается что-то создать.
  • Угловой
    25'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой справа.
  • 24'
    Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Фомба Ламин наказан за толчок Ле Таллек Дамьен
  • 22'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 22'
    Делор Анди из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 22'
    Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    21'
    До Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что До Лука из команды Ним поставил подножку. Пострадал Суке Арно
  • 21'
    Делор Анди имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Пакье Гаэтан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 20'
    Ним контролирует мяч.
  • 19'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 17'
    Ферхат Зинедин из команды Ним нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Суке Арно из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
  • 15'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 15'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 14'
    После штрафного удара,который нанес Молле Флоран мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Суке Арно
  • 13'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Фомба Ламин из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • 12'
    Фомба Ламин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    11'
    Суке Арно из команды Монпелье играет слишком грубо. Мартинеc Пабло оказался на газоне.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 10'
    Илтон Виторино из команды Монпелье нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • Угловой
    10'
    Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 9'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Суке Арно из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Пакье Гаэтан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
  • 9'
    Монпелье контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Сарр Сиди из команды Ним опасно и грубо сыграл. Ле Таллек Дамьен пострадал.
  • 7'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 6'
    Пространство открывается для Молле Флоран, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 4'
    Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Джорис Чотард из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 2'
    Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • 1'
    Монпелье начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Ним
Монпелье
90.5% (134)
Ничья
7.4% (11)
Ним
2% (3)
1:0 Монпелье
48.6% (72)
2:1 Монпелье
23% (34)
2:0 Монпелье
15.5% (23)
1:1 Ничья
4.7% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
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