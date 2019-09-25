Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 19712
Ним
21' Желтая карточкаДо Лука
1:0
31' ГолСуке Арно
49' Желтая карточкаМолле Флоран
53' Желтая карточкаМигель Флориан
60' Желтая карточкаЛандре Лоик
65' Желтая карточкаФомба Ламин
68' Желтая карточкаДелор Анди
83' Желтая карточкаИлтон Виторино
31
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
15
Пакье
Гаэтан
8
До
Лука
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанПолузащитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
19 Буаде ЛукаЗащитник
- Защитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
27 Денкей АуэкеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
31'
1:0
49'
53'
60'
65'
68'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион
Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье
Ним Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 2
|11
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 7
|9
|12.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Амьен
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|18.
|Монако
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
Монпелье
90.5% (134)
Ничья
7.4% (11)
Ним
2% (3)
1:0 Монпелье
48.6% (72)
2:1 Монпелье
23% (34)
2:0 Монпелье
15.5% (23)
1:1 Ничья
4.7% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
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