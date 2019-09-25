Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

96' Молле Флоран из команды Монпелье является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

95' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

94' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Фомба Ламин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

93' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

92' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Ним

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Делор Анди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

90' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

90' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

89' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ристич Михайло наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

88' Лаборд Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бриансон Антони наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

87' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

84' Матч возобновлен

84' Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Илтон Виторино совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках

82' Удар от ворот произведет Монпелье

82' Фомба Ламин не смог попасть в створ ударом издали

81' Хорошая попытка от Ристич Михайло , был неплохой удар, но вратарь спас

81' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

80' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

75' Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

73' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

71' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Сарр Сиди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

69' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

68' Делор Анди грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

67' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

65' Фомба Ламин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Матч возобновлен

61' Матч приостановлен из-за петард на поле

60' Судья подбегает и показывает Ландре Лоик из команды Ним отложенную желтую карточку за фол.

60' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

60' Сарр Сиди из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

59' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Удар от ворот произведет Ним

59' Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

54' Делор Анди имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

53' Мигель Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ферхат Зинедин , обходя своих соперников

52' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' После штрафного удара,который нанес Молле Флоран мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

51' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

49' Молле Флоран совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля