Швейцария: Суперлига 2019-2020
Сьон
1:2
Конец матча
Стадион: Турбийон Зрители: 8200
Санкт-Галлен
36' Желтая карточкаБехрами Валон
0:1
43' ГолДемирович Эрмедин
45' Желтая карточкаГёртлер Лукас
55' Желтая карточкаФортюн Яссин
0:2
62' ГолГёртлер Лукас
65' Желтая карточкаFabiano VII
1:2
77' ГолДумбия Сейду
83' Желтая карточкаУисс Алан
86' Желтая карточкаНдойе Бирама
90' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
34
Ндойе
Бирама
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
25
Фортюн
Яссин
88
Думбия
Сейду
21
Мухайм
Миро
34
Бабич
Борис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
25 Фортюн ЯссинПолузащитник
-
88 Думбия СейдуНападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Jared Khasa
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Бабич БорисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
14 Fabiano VII
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
36'
43'
45'
55'
62'
0:2
65'
77'
1:2
83'
86'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +8 =7 -5Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн
Allschwil 1:10 Сьон Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Гренобль Сьон 0:0 ПСВ Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Сьон 0:1 Тун Грасcхоппер 0:3 Сьон Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Санкт-Галлен 3:1 Серветт Винтертур 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Лугано Монте 1:4 Санкт-Галлен
Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:4 Боруссия Д Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 2:2 Спортинг Л Санкт-Галлен 3:0 Бохум Тун 1:5 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Селтик Bad Ragaz 2:19 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Лугано 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|Янг Бойз
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|3.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|6.
|Цюрих
|8
|2
|2
|4
|7 - 18
|8
|7.
|Лугано
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|8.
|Люцерн
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|9.
|Тун
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
Загрузка...