Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Сьон
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8200
Санкт-Галлен
0'
36' Желтая карточка
Бехрами Валон
0:1
43' Гол
Демирович Эрмедин
45' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
55' Желтая карточка
Фортюн Яссин
0:2
62' Гол
Гёртлер Лукас
65' Желтая карточка
Fabiano VII
1:2
77' Гол
Думбия Сейду
83' Желтая карточка
Уисс Алан
86' Желтая карточка
Ндойе Бирама
90' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
90'+7
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
36
Куасси
Ксавье
34
Ндойе
Бирама
30
Абделлауи
Аюб
11
Бехрами
Валон
24
Тома
Бастьен
7
Касами
Пайтим
14
Гргич
Анто
25
Фортюн
Яссин
88
Думбия
Сейду
1
Стоянович
Деян
36
Хефти
Сильван
23
Betim
Fazliji
98
Yannis
Letard
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
25
Демирович
Эрмедин
34
Бабич
Борис
Сьон
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

36'
Бехрами Валон
 
43'
0:1
Демирович Эрмедин
(Гийемено Джереми)
45'
 
Гёртлер Лукас
55'
Фортюн Яссин
 
57'
Jared Khasa
Фортюн Яссин
 
62'
0:2
Гёртлер Лукас
(Бабич Борис)
64'
 
Fabiano VII
Бабич Борис
65'
 
Fabiano VII
67'
Леняни Эрмир
Масейрас Кентен
 
75'
Робертс Улдрикис
Бехрами Валон
 
77'
Думбия Сейду
(Jared Khasa)
1:2
80'
 
Уисс Алан
Betim Fazliji
83'
 
Уисс Алан
86'
Ндойе Бирама
 
90'
 
Костанцо Морено
Víctor Ruiz III
90'
Абделлауи Аюб
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн
Allschwil 1:10 Сьон Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Гренобль Сьон 0:0 ПСВ Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Сьон 0:1 Тун Грасcхоппер 0:3 Сьон Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Санкт-Галлен 3:1 Серветт Винтертур 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Лугано Монте 1:4 Санкт-Галлен
Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:4 Боруссия Д Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 2:2 Спортинг Л Санкт-Галлен 3:0 Бохум Тун 1:5 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Селтик Bad Ragaz 2:19 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Лугано 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок
Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 8 6 1 1 21 - 8 19
2. Янг Бойз 8 4 4 0 15 - 7 16
3. Сьон 8 4 2 2 12 - 10 14
4. Санкт-Галлен 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Серветт 7 2 3 2 10 - 9 9
6. Цюрих 8 2 2 4 7 - 18 8
7. Лугано 7 1 3 3 9 - 9 6
8. Люцерн 7 1 3 3 6 - 8 6
9. Тун 8 1 3 4 7 - 13 6
10. Нёвшатель Ксамакс 7 0 4 3 8 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Демирович Эрмедин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Бехрами Валон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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