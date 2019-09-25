Франция: Лига 1 2019-2020

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Лилль
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 30103
Страсбург
0'
1:0
43' Гол
Осимхен Виктор
45' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
2:0
65' Гол
Реми Лоик
90'+4
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
5
Сумаоро
Адама
4
Габриэль
дос
Сантос
29
Брадариц
Домагой
12
Язиджи
Юсуф
18
Саншеш
Ренату
8
Шека
10
Иконе
Жонатан
7
Осимхен
Виктор
9
Реми
Лоик
1
Селс
Матц
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
2
Симакан
Мохамед
18
Сиссоко
Ибраима
17
Беллегард
Жанрикне
11
Льенар
Димитри
23
Кароль
Лионель
10
Корнье
Бенжамин
12
Мотиба
Лебо
Лилль
4-4-2
Страсбург
3-5-1-1

Ход матча

43'
Осимхен Виктор
1:0
45'
 
Сиссоко Ибраима
65'
Реми Лоик
(Осимхен Виктор)
2:0
65'
 
Ажорк Людовик
Сиссоко Ибраима
72'
Андре Бенжамин
Шека
 
74'
 
Прчич Саньин
Коне Ламин
76'
Рейнилду
Реми Лоик
 
78'
 
Да Кошта Нуну
Корнье Бенжамин
81'
Сумаре Бубакари
Язиджи Юсуф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль
Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург
Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель

Последние игры между собой

Лилль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Страсбург 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:0 Лилль Кубок лиги Лилль 2:1 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:1 Лилль Кубок Страсбург 3:0 Лилль Лига 1 Страсбург 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 Страсбург Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Анже Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
3. Лилль Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Нант Заявка 7 4 1 2 7 - 5 13
5. Ницца Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Реймс 1:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 2 11
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
11. Лион Заявка 7 2 3 2 14 - 7 9
12. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Тулуза Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Брест Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15. Метц Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Амьен Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
18. Монако Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 2:0 Страсбург
Лилль
89.3% (134)
Ничья
8.7% (13)
Страсбург
2% (3)
2:1 Лилль
43.3% (65)
2:0 Лилль
18.7% (28)
1:0 Лилль
18% (27)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:1 Лилль
4.7% (7)
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