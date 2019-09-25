Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

47' Осимхен Виктор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

47' Шека из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.

46' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

43' Г О О О О Л - Осимхен Виктор забивает!

43' Митрович Стефан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

43' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Осимхен Виктор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

40' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

40' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Страсбург

35' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

34' Симакан Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Реми Лоик из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

30' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

28' Удар от ворот произведет Страсбург

28' Иконе Жонатан из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

27' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

26' Удар от ворот произведет Страсбург

26' Отличная игра от Брадариц Домагой из команды Лилль . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

26' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Осимхен Виктор из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

25' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

24' Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Корнье Бенжамин из команды Страсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

23' Удар от ворот произведет Страсбург

22' Язиджи Юсуф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Удар от ворот произведет Лилль

20' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

19' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

15' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Страсбург

11' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Страсбург имеет хороший шанс забить.

8' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

6' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

4' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Страсбург

3' Отличная игра от Габриэль дос Сантос из команды Лилль . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

2' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Лилль

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Страсбург начинает с центра поля