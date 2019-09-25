Франция: Лига 1 2019-2020

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

48' Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

44' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Ангбан Викторьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Ангбан Викторьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Амума Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

40' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновлен

38' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сент-Этьен пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

29' Удар от ворот произведет Метц

29' Норден Арно не смог попасть в створ ударом издали

28' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

27' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Удар от ворот произведет Метц

26' Пространство открывается для Хазри Вахби , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

25' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

24' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

24' Диалло Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

23' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Метц

23' Кабай Йоан не смог попасть в створ ударом издали

22' Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игрок из команды Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

21' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

21' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

15' Хорошая попытка от Кабай Йоан , был неплохой удар, но вратарь спас

14' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

12' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

8' Диалло Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

6' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Метц

5' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

4' Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

2' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

1' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сент-Этьен начинает с центра поля