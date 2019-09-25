Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 19712
Метц
0'
0:1
19' Гол
Диалло Хабиб
25' Желтая карточка
Траоре Адама II
52' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
61' Желтая карточка
Норден Арно
84' Желтая карточка
Хазри Вахби
85' Желтая карточка
Коад Рено
88' Желтая карточка
Буанга Денис
90'+6
50
Баич
Стефан
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
29
Кабай
Йоан
6
М'Вила
Янн
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
18
Норден
Арно
27
Берич
Роберт
16
Укидья
Александр
17
Делен
Тома
6
Фофана
Мамаду
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
25
Траоре
Адама
II
Сент-Этьен
4-2-3-1
Метц
4-3-3

Ход матча

19'
0:1
Диалло Хабиб
(Траоре Адама II)
25'
 
Траоре Адама II
46'
 
Коад Рено
Ангбан Викторьен
52'
Колодзейчак Тимоти
 
58'
Буанга Денис
Трауко Мигель
 
61'
Норден Арно
 
64'
Будебуз Ряд
Кабай Йоан
 
71'
 
Сунзу Стоппила
Траоре Адама II
75'
 
Ньяне Ибраима
Нгетт Опа
84'
Хазри Вахби
 
85'
 
Коад Рено
85'
Charles Abi
Хазри Вахби
 
88'
Буанга Денис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 10
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен
Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо
Метц Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц
Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен Ред Стар 1:2 Метц Метц 1:1 Гренобль Газелек Аяччо 0:2 Метц Метц 2:1 Шатору

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Метц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Метц 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Метц Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Метц Лига 1 Метц 0:0 Сент-Этьен Лига 1
Метц 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Метц Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Анже Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
3. Лилль Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Нант Заявка 7 4 1 2 7 - 5 13
5. Ницца Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Реймс 1:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 2 11
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
11. Лион Заявка 7 2 3 2 14 - 7 9
12. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Тулуза Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Брест Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15. Метц Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Амьен Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
18. Монако Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Метц
Сент-Этьен
85% (125)
Ничья
15% (22)
Метц
0% (0)
2:1 Сент-Этьен
42.2% (62)
1:0 Сент-Этьен
24.5% (36)
2:0 Сент-Этьен
13.6% (20)
1:1 Ничья
10.2% (15)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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