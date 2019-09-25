Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
0:1
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 19712
Метц
0:1
19' ГолДиалло Хабиб
25' Желтая карточкаТраоре Адама II
52' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
61' Желтая карточкаНорден Арно
84' Желтая карточкаХазри Вахби
85' Желтая карточкаКоад Рено
88' Желтая карточкаБуанга Денис
50
Баич
Стефан
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
29
Кабай
Йоан
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
18
Норден
Арно
27
Берич
Роберт
17
Делен
Тома
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
50 Баич СтефанВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Наде МикаэльЗащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Charles Abi
-
Главный тренер: Принтан Гислан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Каби МануэльЗащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гакпа МарвинНападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
Ход матча
19'
0:1
25'
61'
84'
85'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 10
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен
Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо
Метц Последние 20 матчей: +8 =4 -8Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Метц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 2
|11
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 7
|9
|12.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Амьен
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|18.
|Монако
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
Сент-Этьен
85% (125)
Ничья
15% (22)
Метц
0% (0)
2:1 Сент-Этьен
42.2% (62)
1:0 Сент-Этьен
24.5% (36)
2:0 Сент-Этьен
13.6% (20)
1:1 Ничья
10.2% (15)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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