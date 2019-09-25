Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

96' Анже заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 10177 болельщиков

96' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

96' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Анже будет все-таки засчитан.

96' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

94' Рефери не любит споров - именно за это Градель Макс-Ален сейчас получил желтую

93' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Морейра Стивен из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

91' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

90' Ох, нехорошо это выглядит. Манко Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Силла Иссиага из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

89' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Г О О О О Л Алиуи Рашид закручивает штрафной в сетку! Великолепно

87' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

85' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удар от ворот произведет Тулуза

82' Алиуи Рашид пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

81' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Сангаре Ибрахим из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

78' Пелленар Тео из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

78' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Кулурис Эфтимос из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

76' Морейра Стивен из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

76' Удар от ворот произведет Тулуза

76' Анже имеет хороший шанс забить.

76' Удар от ворот произведет Тулуза

75' Нинга Родрике из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Кулурис Эфтимос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

73' Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Анже

71' Плохо играет Павлович Матео - неудачный вынос, и мяч у соперниц

71' Саид Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

70' Удар от ворот произведет Анже

70' Отличная игра от Саид Уэсли из команды Тулуза . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

69' Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Удар от ворот произведет Тулуза

69' Матиас Перейра-Лаге не смог попасть в створ ударом издали

68' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

65' Ох, нехорошо это выглядит. Сангаре Ибрахим получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Сангаре Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

59' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Тулуза

58' Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Анже

55' Силла Иссиага из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

55' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

54' Удар от ворот произведет Тулуза

54' Бобишон Антонен не смог попасть в створ ударом издали

54' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Томас Ромен из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

53' Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

49' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля