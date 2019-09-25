Франция: Лига 1 2019-2020
0:1
88' ГолАлиуи Рашид
90' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
0:2
90' ГолАлиуи Рашид
30
Рейне
Батист
25
Саид
Уэсли
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
26
Пелленар
Тео
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
88'
0:1
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 11
-
5 Угловые 11
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен
Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 2
|11
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 7
|9
|12.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Амьен
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|18.
|Монако
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
Тулуза
58.5% (86)
Ничья
30.6% (45)
Анже
10.9% (16)
1:0 Тулуза
30.6% (45)
1:1 Ничья
28.6% (42)
2:1 Тулуза
16.3% (24)
2:0 Тулуза
8.2% (12)
0:1 Анже
5.4% (8)
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