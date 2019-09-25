Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Тулуза
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10177
Анже
0'
0:1
88' Гол
Алиуи Рашид
90' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
0:2
90' Гол
Алиуи Рашид
90'+6
30
Рейне
Батист
5
Морейра
Стивен
3
Сёдзи
Гэн
15
Исима-Мирен
Николя
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
21
Венкёр
Вильям
25
Саид
Уэсли
14
Доссеви
Матьё
20
Кулурис
Эфтимос
11
Буасгар
Кентен
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
4
Павлович
Матео
24
Томас
Ромен
26
Пелленар
Тео
27
Mathias
Pereira-Lage
18
Сантамария
Батист
23
Бобишон
Антонен
10
Фюльжини
Анжело
19
Баокен
Стефан
21
Нинга
Родрике
Тулуза
4-3-3
Анже
4-3-3

Ход матча

46'
Амьен-Аду Кельвен
Сёдзи Гэн
 
62'
 
Алиуи Рашид
Баокен Стефан
67'
Градель Макс-Ален
Буасгар Кентен
 
69'
 
Капелле Пьеррик
Фюльжини Анжело
77'
Лейя-Исека Аарон
Кулурис Эфтимос
 
81'
 
Пажо Венсан
Бобишон Антонен
88'
0:1
Алиуи Рашид
90'
Градель Макс-Ален
 
90'
0:2
Алиуи Рашид
(Нинга Родрике)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 11
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен
ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье Дижон 2:1 Тулуза Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза
Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц
Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Тулуза 0:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:1 Тулуза Лига 1
Тулуза 4:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Тулуза Лига 1 Анже 2:3 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Анже Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Анже Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
3. Лилль Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Нант Заявка 7 4 1 2 7 - 5 13
5. Ницца Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Реймс 1:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 2 11
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
11. Лион Заявка 7 2 3 2 14 - 7 9
12. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Тулуза Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Брест Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15. Метц Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Амьен Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
18. Монако Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 0:2 Анже
Тулуза
58.5% (86)
Ничья
30.6% (45)
Анже
10.9% (16)
1:0 Тулуза
30.6% (45)
1:1 Ничья
28.6% (42)
2:1 Тулуза
16.3% (24)
2:0 Тулуза
8.2% (12)
0:1 Анже
5.4% (8)
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