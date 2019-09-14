Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Реймс
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +11 =2 -7ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза
Реймс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Нант
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 5
|8
|10.
|Реймс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Амьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Монако
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
ПСЖ
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Реймс
0% (0)
3:0 ПСЖ
36.4% (16)
2:0 ПСЖ
22.7% (10)
3:1 ПСЖ
18.2% (8)
2:1 ПСЖ
9.1% (4)
4:0 ПСЖ
6.8% (3)
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