Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Реймс

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +11 =2 -7
ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза
Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ
Реймс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль
Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Реймс 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:3 ПСЖ Лига 1 Реймс 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Реймс Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
3. Ницца Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Ренн Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Нант Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
8. Бордо Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Лион Заявка 6 2 2 2 12 - 5 8
10. Реймс Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Ним Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Монпелье Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Тулуза Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14. Амьен Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Брест Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
16. Страсбург Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Метц Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Монако Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Дижон Заявка 6 0 1 5 2 - 9 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реймс

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 20 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч ПСЖ - Реймс
    ПСЖ
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Реймс
    0% (0)
    3:0 ПСЖ
    36.4% (16)
    2:0 ПСЖ
    22.7% (10)
    3:1 ПСЖ
    18.2% (8)
    2:1 ПСЖ
    9.1% (4)
    4:0 ПСЖ
    6.8% (3)
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