Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
0:0
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Марсель
54' Желтая карточкаШуиар Мунир
69' Желтая карточкаМендиль Хамза
71' Желтая карточкаПеррен Люка
74' Желтая карточкаСансон Морган
76' Желтая карточкаЖермен Валер
90' Желтая карточкаПерейра Матеус II
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
32
Перрен
Люка
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
17
Сарр
Буна
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
-
21 Шуиар МунирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Марли Эйк
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
54'
69'
71'
74'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо
Марсель Последние 20 матчей: +11 =3 -6Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель
Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Марсель: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|4.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Нант
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 5
|8
|10.
|Реймс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Амьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Монако
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|19.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
Дижон
4% (6)
Ничья
13.9% (21)
Марсель
82.1% (124)
1:2 Марсель
46.4% (70)
0:1 Марсель
15.2% (23)
0:2 Марсель
13.9% (21)
1:1 Ничья
12.6% (19)
1:3 Марсель
3.3% (5)
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