Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Дижон
0:0
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
54' Желтая карточка
Шуиар Мунир
69' Желтая карточка
Мендиль Хамза
71' Желтая карточка
Перрен Люка
74' Желтая карточка
Сансон Морган
76' Желтая карточка
Жермен Валер
90' Желтая карточка
Перейра Матеус II
90'+5
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Агер
Наиф
27
Мендиль
Хамза
22
Ндонг
Ибраим
8
Bryan
Soumare
20
Амальфитано
Ромен
17
Бальде
Мама
11
Тавареш
Жулио
21
Шуиар
Мунир
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
32
Перрен
Люка
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
12
Стротман
Кевин
8
Сансон
Морган
17
Сарр
Буна
9
Бенедетто
Дарио
28
Жермен
Валер
Дижон
4-3-3
Марсель
4-3-3

Ход матча

54'
Шуиар Мунир
 
63'
Мавидиди Стефи
Бальде Мама
 
67'
 
Радоньич Неманья
Лопес Максим
69'
Мендиль Хамза
 
71'
 
Перрен Люка
74'
 
Сансон Морган
76'
 
Жермен Валер
78'
 
Лихаджи Исаак
Сакаи Хироки
80'
Лаутоа Веслей
Амальфитано Ромен
 
81'
Перейра Матеус II
Шуиар Мунир
 
83'
 
Ронжье Валентин
Жермен Валер
90'
Перейра Матеус II
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо
Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен
Марсель Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель
Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Марсель: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Дижон 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:3 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Дижон Лига 1
Марсель 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Дижон Лига 1 Дижон 2:3 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
3. Ницца 0:1 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
4. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Ренн Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Нант Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
8. Бордо Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Лион Заявка 6 2 2 2 12 - 5 8
10. Реймс Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Ним Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Монпелье Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Тулуза Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14. Амьен Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Брест Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
16. Страсбург Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Монако 1:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
18. Сент-Этьен Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
19. Метц Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Марсель контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 45'
    Хорошая попытка от Сарр Буна, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 44'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Сарр Буна, обходя своих соперников
  • 44'
    Марсель контролирует мяч.
  • 43'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • Угловой
    43'
    Шуиар Мунир из команды Дижон подал угловой справа.
  • 43'
    Брайан Сумаре наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 43'
    Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Плохо играет Бенедетто Дарио - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • Угловой
    42'
    Шуиар Мунир из команды Дижон подал угловой слева.
  • 42'
    Брайан Сумаре из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 42'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 41'
    Дижон контролирует мяч.
  • 40'
    Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках
  • 40'
    Бенедетто Дарио из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Сансон Морган, обходя своих соперников
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 39'
    Жермен Валер из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 39'
    Сансон Морган из команды Марсель делает отличный кросс...
  • 39'
    Марсель имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 37'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Марсель контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 35'
    Бенедетто Дарио из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 35'
    Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Мендиль Хамза из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сарр Буна
  • 34'
    Марсель контролирует мяч.
  • 33'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Марсель контролирует мяч.
  • 32'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 32'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Марсель пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
  • 31'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 30'
    Как она упустила момент!?! Лукас Перрен имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 30'
    Сарр Буна из команды Марсель делает отличный кросс...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 30'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Лопес Максим из команды Марсель подал угловой справа.
  • 29'
    Сарр Буна из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 29'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 29'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Шафик Фуад играет рукой
  • 27'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 27'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Марсель контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 26'
    ШАНС! Жермен Валер имеет отличный шанс забить, но удар с лета идет мимо!
  • 26'
    Сарр Буна из команды Марсель навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 25'
    Дижон контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 24'
    Амальфитано Ромен из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 24'
    Дижон контролирует мяч.
  • 23'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 23'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Шафик Фуад из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
  • 22'
    Марсель контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    21'
    Лопес Максим возвращается на поле.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лопес Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    21'
    Лопес Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 20'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Бальде Мама нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
  • 19'
    Шафик Фуад из команды Дижон делает отличный кросс...
  • 19'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 18'
    Дижон контролирует мяч.
  • 17'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 15'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    14'
    Манга Экеле из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Жермен Валер заработал фол
  • 14'
    Лукас Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Брайан Сумаре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Лукас Перрен играет рукой
  • Офсайд
    12'
    Сарр Буна из команды Марсель в офсайде
  • 12'
    Марсель имеет хороший шанс забить.
  • 11'
    Марсель контролирует мяч.
  • 11'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 9'
    Лукас Перрен из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    9'
    Сансон Морган из команды Марсель подал угловой справа.
  • 9'
    Жермен Валер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Сансон Морган из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Марсель имеет хороший шанс забить.
  • 8'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Шафик Фуад делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Дижон начинает контратаку
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Амави Жордан из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 6'
    Амави Жордан из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Марсель контролирует мяч.
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Тавареш Жулио нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    5'
    Шуиар Мунир из команды Дижон подал угловой справа.
  • 5'
    Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 4'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 4'
    Стротман Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Шуиар Мунир из команды Дижон подал угловой справа.
  • 3'
    Шафик Фуад из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 3'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 3'
    Бенедетто Дарио бьет, но Гомис Альфред отбивает мяч перед собой...
  • 3'
    Сарр Буна разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 2'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 2'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лукас Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Марсель
Дижон
4% (6)
Ничья
13.9% (21)
Марсель
82.1% (124)
1:2 Марсель
46.4% (70)
0:1 Марсель
15.2% (23)
0:2 Марсель
13.9% (21)
1:1 Ничья
12.6% (19)
1:3 Марсель
3.3% (5)
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