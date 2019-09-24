Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

94' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Отличную защиту показывает Лукас Перрен от команды Марсель , не дает пропустить гол своей команде.

92' Дижон имеет хороший шанс забить.

92' Удар от ворот произведет Дижон

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

89' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Дижон

89' Пространство открывается для Бенедетто Дарио , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

89' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Плохо играет Бенедетто Дарио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

86' Лаутоа Веслей из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

86' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

84' Мавидиди Стефи из команды Дижон плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

83' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

78' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Хорошие скиллы дриблинга показывает Мавидиди Стефи , обходя своих соперников

76' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' После штрафного удара,который нанес Шуиар Мунир мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

76' Рефери не любит споров - именно за это Жермен Валер сейчас получил желтую

75' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

74' Сансон Морган получает желтую карточку за игру рукой

73' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Дижон имеет хороший шанс забить.

71' Лукас Перрен получил желтую карточку от судьи

71' Безумный фол. Лукас Перрен грубо играет против соперника. Пострадал Мавидиди Стефи

71' Удар от ворот произведет Дижон

70' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

69' Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи

67' Ох, нехорошо это выглядит. Сакаи Хироки получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Сакаи Хироки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Головой пробил Тавареш Жулио , но голкипер отбил его в поле!

66' Лукас Перрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Дижон имеет хороший шанс забить.

65' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

65' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Марсель

64' Брайан Сумаре навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Бальде Мама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ох, нехорошо это выглядит. Сакаи Хироки получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Матч возобновлен

61' Сакаи Хироки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Марсель имеет хороший шанс забить.

60' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

59' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

57' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Марсель

55' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

54' Шуиар Мунир получил желтую карточку от судьи

54' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' ШАНС! Это должен был бы быть гол. Манга Экеле упускает шанс, мяч после удара головой попадает в штангу!

52' Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Удар от ворот произведет Дижон

51' Шуиар Мунир нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

50' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

49' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Дижон имеет хороший шанс забить.

48' Удар от ворот произведет Марсель

47' Дижон имеет хороший шанс забить.

47' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

47' Сакаи Хироки из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля