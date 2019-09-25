Швейцария: Суперлига 2019-2020
47' Желтая карточкаСуттер Никола
0:1
48' ГолГаудино Джанлука
81' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
1:1
84' ГолChihadeh Saleh
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
21
Васич
Урош
13
Рапп
Симоне
29
Хефти
Ниас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
14 Гельми РойПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Васич УрошНападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
29 Хефти НиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
47'
48'
0:1
81'
84'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +7 =2 -11Цюрих 2:0 Тун Стад де Ньон 0:1 Тун Тун 0:1 Сьон Тун 0:4 Серветт
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =6 -3Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз
Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн
Последние игры между собой
Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Тун Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|Янг Бойз
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|3.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|6.
|Цюрих
|8
|2
|2
|4
|7 - 18
|8
|7.
|Лугано
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|8.
|Люцерн
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|9.
|Тун
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
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