Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Тун
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7410
Янг Бойз
0'
47' Желтая карточка
Суттер Никола
0:1
48' Гол
Гаудино Джанлука
81' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
1:1
84' Гол
Chihadeh Saleh
90'+6
30
Хирцель
Андреас
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
6
Фаткич
Кенан
10
Стильхарт
Базиль
21
Васич
Урош
13
Рапп
Симоне
29
Хефти
Ниас
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
3
Соренсен
Фредерик
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
28
Лустенбергер
Фабиан
20
Эбишер
Мишель
16
Фасснахт
Кристиан
11
Гаудино
Джанлука
29
Лотомба
Жордан
18
Нсаме
Жан-Пьер
Тун
4-2-1-3
Янг Бойз
4-2-3-1

Ход матча

47'
Суттер Никола
 
48'
0:1
Гаудино Джанлука
60'
Тосетти Маттео
Хефти Ниас
 
71'
Саланович Деннис
Васич Урош
 
75'
 
Сьерро Венсан
Гарсия Улиссес
77'
Chihadeh Saleh
Гельми Рой
 
81'
Стильхарт Базиль
 
82'
 
Оаро Гийом
Нсаме Жан-Пьер
82'
 
Мамбимби Феликс
Гаудино Джанлука
84'
Chihadeh Saleh
(Тосетти Маттео)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Цюрих 2:0 Тун Стад де Ньон 0:1 Тун Тун 0:1 Сьон Тун 0:4 Серветт
Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун Тун 2:3 Спартак Москва Тун 2:3 Базель Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен Тун 0:3 Кринс Тун 1:0 Арау Тун 2:0 Арау Тун 1:5 Лозанна-Спорт Сьон 0:1 Тун Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз
Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн

Последние игры между собой

Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Янг Бойз 5:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 1:4 Янг Бойз Суперлига
Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Тун Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 8 6 1 1 21 - 8 19
2. Янг Бойз 8 4 4 0 15 - 7 16
3. Сьон 8 4 2 2 12 - 10 14
4. Санкт-Галлен 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Серветт 7 2 3 2 10 - 9 9
6. Цюрих 8 2 2 4 7 - 18 8
7. Лугано 7 1 3 3 9 - 9 6
8. Люцерн 7 1 3 3 6 - 8 6
9. Тун 8 1 3 4 7 - 13 6
10. Нёвшатель Ксамакс 7 0 4 3 8 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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