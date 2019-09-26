Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
0:0
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Лугано
28' Желтая карточкаВютрих Себастьен
85' Желтая карточкаЛаванши Нума
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
11
Схалк
Алекс
25
Киэ
Грежон
46
Noam
Baumann
18
Яо
Элож
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
28 Суиси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Яо ЭложЗащитник
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 11
-
10 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +11 =3 -6Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт
Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт
Лугано Последние 20 матчей: +5 =8 -7Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано
Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано
Последние игры между собой
Серветт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8
Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 6:1 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|Янг Бойз
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|3.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Серветт
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Люцерн
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|7.
|Цюрих
|8
|2
|2
|4
|7 - 18
|8
|8.
|Лугано
|8
|1
|4
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Тун
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
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