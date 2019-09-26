Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Серветт
0:0
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
28' Желтая карточка
Вютрих Себастьен
85' Желтая карточка
Лаванши Нума
90'+6
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
3
Рутис
Кристофер
23
Сассо
Венсан
15
Michael
Goncalves
9
Стеванович
Мирослав
5
Boris
Cespedes
10
Вютрих
Себастьен
29
Ондуа
Гаэль
11
Схалк
Алекс
25
Киэ
Грежон
46
Noam
Baumann
5
Марич
Мият
4
Кечкеш
Акош
18
Яо
Элож
16
Лаванши
Нума
21
Обексер
Линус
20
Кустодио
Оливер
14
Саббатини
Джонатан
17
Вечеи
Балинт
9
Холендер
Филип
11
Карлиньос
Жуниор
Серветт
4-4-2
Лугано
5-3-2

Ход матча

28'
Вютрих Себастьен
 
37'
 
Даль Монте Никола
Карлиньос Жуниор
53'
 
Араторе Марко
Обексер Линус
60'
Koro Kone
Киэ Грежон
 
63'
Kastriot Imeri
Вютрих Себастьен
 
72'
 
Ловрич Санди
Кустодио Оливер
80'
Суиси Райан
Boris Cespedes
 
85'
 
Лаванши Нума

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 11
  • 10 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт
Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт
Лугано Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано
Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано

Последние игры между собой

Серветт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8
Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига
Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 6:1 Лугано Челлендж Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 8 6 1 1 21 - 8 19
2. Янг Бойз 8 4 4 0 15 - 7 16
3. Сьон 8 4 2 2 12 - 10 14
4. Санкт-Галлен 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Серветт 8 2 4 2 10 - 9 10
6. Люцерн 8 2 3 3 7 - 8 9
7. Цюрих 8 2 2 4 7 - 18 8
8. Лугано 8 1 4 3 9 - 9 7
9. Тун 8 1 3 4 7 - 13 6
10. Нёвшатель Ксамакс 8 0 4 4 8 - 15 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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