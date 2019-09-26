Швейцария: Суперлига 2019-2020
Люцерн
1:0
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Нёвшатель Ксамакс
12' Желтая карточкаSamir Ramizi
28' Желтая карточкаВока Идриз
34' Желтая карточкаCharles-Andre Doudin
1:0
69' ГолЭлеке Блессинг
72' Желтая карточкаМарджиотта Франческо
77' Желтая карточкаJanick Kamber
90' Желтая карточкаКнежевич Стефан
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
77 Матос РидерНападающий
-
29 Darian Males
-
-
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Safet Alic
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
Ход матча
12'
28'
69'
1:0
77'
82'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Сьон 2:1 Люцерн
Кройцлинген 0:2 Люцерн Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:2 Тун Люцерн 0:3 Эспаньол Серветт 1:0 Люцерн Класвик 0:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Люцерн 1:0 Класвик Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Люцерн 3:0 Арау Люцерн 0:0 Альтах Люцерн 2:4 Винтертур Янг Бойз 4:0 Люцерн Люцерн 3:0 Цюрих
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель
Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нёвшатель Ксамакс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 2:4 Люцерн Кубок Люцерн 2:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|Янг Бойз
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|3.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Серветт
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Люцерн
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|7.
|Цюрих
|8
|2
|2
|4
|7 - 18
|8
|8.
|Лугано
|8
|1
|4
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Тун
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
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