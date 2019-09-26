Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Люцерн
1:0
Конец матча

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
12' Желтая карточка
Samir Ramizi
28' Желтая карточка
Вока Идриз
34' Желтая карточка
Charles-Andre Doudin
1:0
69' Гол
Элеке Блессинг
72' Желтая карточка
Марджиотта Франческо
77' Желтая карточка
Janick Kamber
90' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
90'+6
32
Мюллер
Мариус
2
Какабадзе
Отар
4
Кнежевич
Стефан
5
Lucao
II
34
Silvan
Sidler
7
Ibrahima
N'Diaye
II
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
11
Шюрпф
Паскаль
9
Марджиотта
Франческо
20
Демхасай
Шкельчим
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
23
Mike
Gomes
8
Samir
Ramizi
10
Charles-Andre
Doudin
3
Janick
Kamber
19
Хайле-Селассие
Марен
14
Нуццоло
Рафаэль
17
Taulan
Seferi
Sulejmanov
Люцерн
4-4-2
Нёвшатель Ксамакс
3-4-3

Ход матча

12'
 
Samir Ramizi
28'
Вока Идриз
 
34'
 
Charles-Andre Doudin
57'
Элеке Блессинг
Демхасай Шкельчим
 
69'
Элеке Блессинг
1:0
70'
 
Карлен Гаэтан
Taulan Seferi Sulejmanov
72'
Марджиотта Франческо
 
77'
 
Liridon Mulaj
Хайле-Селассие Марен
77'
 
Janick Kamber
82'
 
Сейду Лео
Mike Gomes
85'
Чиркович Лазар
Вока Идриз
 
90'
Кнежевич Стефан
 
90'
Darian Males
Марджиотта Франческо
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Сьон 2:1 Люцерн
Кройцлинген 0:2 Люцерн Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:2 Тун Люцерн 0:3 Эспаньол Серветт 1:0 Люцерн Класвик 0:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Люцерн 1:0 Класвик Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Люцерн 3:0 Арау Люцерн 0:0 Альтах Люцерн 2:4 Винтертур Янг Бойз 4:0 Люцерн Люцерн 3:0 Цюрих
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель
Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нёвшатель Ксамакс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 2:4 Люцерн Кубок Люцерн 2:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 8 6 1 1 21 - 8 19
2. Янг Бойз 8 4 4 0 15 - 7 16
3. Сьон 8 4 2 2 12 - 10 14
4. Санкт-Галлен 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Серветт 8 2 4 2 10 - 9 10
6. Люцерн 8 2 3 3 7 - 8 9
7. Цюрих 8 2 2 4 7 - 18 8
8. Лугано 8 1 4 3 9 - 9 7
9. Тун 8 1 3 4 7 - 13 6
10. Нёвшатель Ксамакс 8 0 4 4 8 - 15 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Шарль-Андре Дуден получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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