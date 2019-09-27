Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
3:0
Конец матча
Стадион: De Oude Meerdijk Зрители: 8002
АДО Ден Хааг
1:0
16' Гол в свои воротаГоссенс Джон
18' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
23' Желтая карточкаБаккер Ник
38' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
59' Желтая карточкаМейерс Арон
61' Желтая карточкаМалоне Дион
61' Желтая карточкаКрамер Михил
2:0
69' ГолДе Леув Михаэль
3:0
74' ГолСлагвеер Лусиано
80' Желтая карточкаСлагвеер Лусиано
90' Желтая карточкаБюрнет Лоренцо
23
Бейл
Гленн
20
Чакон
Майкл
15
Хиаряй
Том
17
Пенья
Серхио
10
Иммерс
Лекс
11
Госсенс
Джон
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ариас ЯфарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Leon Sopic
-
-
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Иммерс ЛексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Госсенс ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
-
20 Хайе ТомНападающий
- Нападающий
-
77 Хои ЭлсонНападающий
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
18'
23'
38'
59'
61'
61'
69'
74'
79'
80'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 10
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен
Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +11 =3 -6АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:3 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|25 - 6
|17
|2.
|ПСВ
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|3.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|16 - 3
|16
|4.
|Витесс
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|5.
|Виллем II
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|6.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|15 - 11
|12
|7.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|8.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|2
|2
|16 - 15
|11
|9.
|Хераклес
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Фейеноорд
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|11.
|ВВВ-Венло
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|12.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|ПЕК Зволле
|7
|2
|1
|4
|13 - 16
|7
|14.
|Херенвен
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|15.
|Эммен
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|8
|2
|0
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|0
|2
|5
|8 - 21
|2
|18.
|Ваалвейк
|7
|0
|1
|6
|7 - 24
|1
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