Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8002
АДО Ден Хааг
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Госсенс Джон
18' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
23' Желтая карточка
Баккер Ник
38' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
59' Желтая карточка
Мейерс Арон
61' Желтая карточка
Малоне Дион
61' Желтая карточка
Крамер Михил
2:0
69' Гол
Де Леув Михаэль
3:0
74' Гол
Слагвеер Лусиано
80' Желтая карточка
Слагвеер Лусиано
90' Желтая карточка
Бюрнет Лоренцо
90'+7
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
3
Веендорп
Кезиа
4
Баккер
Ник
39
Бесте
Ян-Никлас
20
Чакон
Майкл
15
Хиаряй
Том
29
Слагвеер
Лусиано
17
Пенья
Серхио
32
Де
Вос
Робберт
8
Де
Леув
Михаэль
1
Копманс
Люк
27
Milan
van
Ewijk
4
Бёгелсдейк
Том
19
Пинас
Шакилль
8
Мейерс
Арон
10
Иммерс
Лекс
2
Малоне
Дион
11
Госсенс
Джон
14
Crysencio
Summerville
29
Крамер
Михил
23
Цибицки
Павел
Эммен
4-2-3-1
АДО Ден Хааг
4-3-3

Ход матча

16'
Госсенс Джон
1:0
18'
 
Бёгелсдейк Том
23'
Баккер Ник
 
29'
Гергюлю Ферхат
Баккер Ник
 
38'
Бесте Ян-Никлас
 
49'
Бюрнет Лоренцо
Бесте Ян-Никлас
 
59'
 
Мейерс Арон
60'
 
Хои Элсон
Цибицки Павел
61'
 
Малоне Дион
61'
 
Крамер Михил
69'
Де Леув Михаэль
(Слагвеер Лусиано)
2:0
74'
Слагвеер Лусиано
(Тельгенкамп Деннис)
3:0
79'
 
Хайе Том
Госсенс Джон
80'
Слагвеер Лусиано
 
82'
 
Баккер Данни
Бёгелсдейк Том
90'
Бюрнет Лоренцо
 
90'
Угриниц Филип
Слагвеер Лусиано
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен
Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:3 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Эммен 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Эммен Эредивизие Эммен 2:4 АДО Ден Хааг Товарищеские матчи Эммен 1:2 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 25 - 6 17
2. ПСВ 7 5 2 0 18 - 5 17
3. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 16 - 3 16
4. Витесс 7 4 2 1 14 - 11 14
5. Виллем II 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Твенте 7 3 3 1 15 - 11 12
7. Утрехт 7 3 2 2 14 - 11 11
8. Спарта Роттердам 7 3 2 2 16 - 15 11
9. Хераклес 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Фейеноорд 7 2 4 1 11 - 12 10
11. ВВВ-Венло 7 3 0 4 9 - 13 9
12. Гронинген 7 2 1 4 7 - 10 7
13. ПЕК Зволле 7 2 1 4 13 - 16 7
14. Херенвен 7 1 4 2 8 - 9 7
15. Эммен 8 2 1 5 11 - 17 7
16. АДО Ден Хааг 8 2 0 6 10 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 21 2
18. Ваалвейк 7 0 1 6 7 - 24 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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