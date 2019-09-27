Германия: Бундеслига 2019-2020
Унион Берлин
1:2
Конец матча
Стадион: Alte Foersterei Зрители: 22012
Айнтрахт Фр
36' Желтая карточкаСоу Джибриль
0:1
48' ГолДост Бас
0:2
62' ГолАндре Силва
1:2
86' ГолУджа Энтони
89' Желтая карточкаАндрих Роберт
14
Райхель
Кен
18
Туре
Альмами
25
Дурм
Эрик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
36'
48'
0:1
62'
0:2
86'
1:2
89'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =6 -5Байер Л 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Вердер Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д
Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Брондбю Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Бохум 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Магдебург Дармштадт 2:1 Унион Берлин
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =1 -7Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Хеми
Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр Вадуц 0:5 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Флора Вельс 0:7 Айнтрахт Фр Флора 1:2 Айнтрахт Фр Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Бад-Хомбург 0:14 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург Бавария 5:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 4
|11
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 7
|10
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|17.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 15
|3
|18.
|Падерборн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 14
|1
Унион Берлин
8.2% (13)
Ничья
24.7% (39)
Айнтрахт Фр
67.1% (106)
1:2 Eintracht Frankfurt
45.6% (72)
1:1 Draw
20.3% (32)
0:1 Eintracht Frankfurt
8.2% (13)
2:1 Union Berlin
5.7% (9)
0:2 Eintracht Frankfurt
4.4% (7)
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