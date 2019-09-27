Германия: Бундеслига 2019-2020

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Унион Берлин
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 22012
Айнтрахт Фр
0'
36' Желтая карточка
Соу Джибриль
0:1
48' Гол
Дост Бас
0:2
62' Гол
Андре Силва
1:2
86' Гол
Уджа Энтони
89' Желтая карточка
Андрих Роберт
90'+5
1
Гикевич
Рафал
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
3
Суботич
Невен
14
Райхель
Кен
24
Шмидебах
Мануэль
30
Андрих
Роберт
34
Гентнер
Кристиан
7
Гогия
Акакий
10
Андерссон
Себастьян
15
Marius
Buelter
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
5
Фернандеш
Желсон
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
Унион Берлин
4-1-2-3
Айнтрахт Фр
3-5-2

Ход матча

36'
 
Соу Джибриль
48'
0:1
Дост Бас
59'
Бекер Шеральдо
Гогия Акакий
 
62'
0:2
Андре Силва
(Соу Джибриль)
66'
Меес Джошуа
Marius Buelter
 
66'
Уджа Энтони
Шмидебах Мануэль
 
71'
 
Кор Доминик
Камада Даити
77'
 
Чендлер Тимоти
Дурм Эрик
83'
 
Пасьенса Гонсало
Дост Бас
86'
Уджа Энтони
(Бекер Шеральдо)
1:2
89'
Андрих Роберт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Байер Л 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Вердер Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д
Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Брондбю Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Бохум 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Магдебург Дармштадт 2:1 Унион Берлин
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Хеми
Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр Вадуц 0:5 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Флора Вельс 0:7 Айнтрахт Фр Флора 1:2 Айнтрахт Фр Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Бад-Хомбург 0:14 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург Бавария 5:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Берлин 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига 2 Айнтрахт Фр 3:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 3 2 0 16 - 4 11
3. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 15 - 7 10
4. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5. Шальке 04 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Боруссия М Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Байер Л Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9. Вольфсбург Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
10. Вердер Заявка 5 2 0 3 8 - 12 6
11. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Фортуна Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14. Герта Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Унион Берлин Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Кёльн Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
17. Майнц Заявка 5 1 0 4 5 - 15 3
18. Падерборн Заявка 5 0 1 4 6 - 14 1
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр
Унион Берлин
8.2% (13)
Ничья
24.7% (39)
Айнтрахт Фр
67.1% (106)
1:2 Eintracht Frankfurt
45.6% (72)
1:1 Draw
20.3% (32)
0:1 Eintracht Frankfurt
8.2% (13)
2:1 Union Berlin
5.7% (9)
0:2 Eintracht Frankfurt
4.4% (7)
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