Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Соу Джибриль не смог попасть в створ ударом издали

94' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

94' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

94' Андре Силва наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

93' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Хорошо играет на выходе Гикевич Рафал - мяч в ее руках

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

89' Андрих Роберт получил желтую карточку от судьи

88' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Г О О О О Л - Уджа Энтони изменил счет на табло!

85' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

84' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

78' Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Хорошо играет на выходе Трапп Кевин - мяч в ее руках

75' Бекер Шеральдо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

75' Хорошая попытка от Уджа Энтони , был неплохой удар, но вратарь спас

75' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

74' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Триммель Кристофер бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

73' Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

69' Райхель Кен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Хорошие скиллы дриблинга показывает Костич Филип , обходя своих соперников

68' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Уджа Энтони не смог попасть в створ ударом издали

66' Райхель Кен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

65' Мариус Бюэльтер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

65' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

63' Отличный командный гол!

61' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хорошие скиллы дриблинга показывает Мариус Бюэльтер , обходя своих соперников

60' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

59' Ох, нехорошо это выглядит. Триммель Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Триммель Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Гогия Акакий на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Хорошо играет на выходе Гикевич Рафал - мяч в ее руках

56' Костич Филип пробил со штрафного прямо в стенку

55' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

54' Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

48' Г О О О О Л - Дост Бас забивает!

48' Костич Филип нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

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