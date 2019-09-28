Германия: Бундеслига 2019-2020

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РБ Лейпциг
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 42146
Шальке 04
0'
0:1
29' Гол
Сане Салиф
0:2
43' Пенальти
Арит Амин
45' Желтая карточка
Хальстенберг Марсель
0:3
58' Гол
Матондо Рабби
1:3
83' Гол
Форсберг Эмиль
86' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
90'+6
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
7
Забитцер
Марсель
8
Хайдара
Амаду
31
Демме
Диего
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
11
Вернер
Тимо
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
17
Стамбули
Бенжамин
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
8
Сердар
Суат
6
Маскарель
Омар
14
Матондо
Рабби
2
Маккенни
Уэстон
25
Арит
Амин
19
Бургшталлер
Гвидо
РБ Лейпциг
4-4-2
Шальке 04
4-2-3-1

Ход матча

29'
0:1
Сане Салиф
(Маскарель Омар)
43'
0:2
Арит Амин
45'
Хальстенберг Марсель
 
58'
0:3
Матондо Рабби
(Арит Амин)
59'
Лукмен Адемола
Демме Диего
 
65'
Кунья Матеус
Поульсен Юссуф
 
69'
 
Калиджиури Даниэль
Арит Амин
74'
Нкунку Кристофер
Мукиэле Норди
 
82'
 
Кабак Озан
Маскарель Омар
83'
Форсберг Эмиль
(Нкунку Кристофер)
1:3
85'
 
Шёпф Алессандро
Матондо Рабби
86'
 
Калиджиури Даниэль

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта
Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Шальке 04: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига
Шальке 04 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 2 0 19 - 6 14
2. РБ Лейпциг Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Шальке 04 Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
4. Боруссия М Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Байер Л Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Вольфсбург Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
7. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 15 - 7 10
8. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Вердер Заявка 5 2 0 3 8 - 12 6
11. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 14 5
13. Фортуна Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14. Герта Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Унион Берлин Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Кёльн Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
17. Майнц Заявка 6 1 0 5 5 - 16 3
18. Падерборн Заявка 6 0 1 5 8 - 17 1
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04
РБ Лейпциг
87.6% (134)
Ничья
7.2% (11)
Шальке 04
5.2% (8)
2:1 РБ Лейпциг
53.6% (82)
2:0 РБ Лейпциг
14.4% (22)
3:1 РБ Лейпциг
9.8% (15)
1:0 РБ Лейпциг
5.2% (8)
1:1 Ничья
5.2% (8)
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