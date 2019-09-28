Германия: Бундеслига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

50' Хорошо играет на выходе Гулач Петер - мяч в ее руках

50' Хальстенберг Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

45' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' После проверки VAR судья изменил решение - Шальке 04 пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

38' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Забитцер Марсель не смог попасть в створ ударом издали

36' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

35' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хорошие скиллы дриблинга показывает Поульсен Юссуф , обходя своих соперников

33' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матондо Рабби пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

30' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

28' Орбан Вилли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

24' Нюбель Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

20' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Мукиэле Норди не смог попасть в створ ударом издали

15' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Забитцер Марсель

15' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

15' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

14' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Хорошо играет на выходе Гулач Петер - мяч в ее руках

13' Юпамекано Део ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Хорошо играет на выходе Нюбель Александр - мяч в ее руках

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

9' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Маскарель Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

4' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Пространство открывается для Бургшталлер Гвидо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

3' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.