Германия: Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
1:3
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 42146
Шальке 04
0:1
29' ГолСане Салиф
0:2
43' ПенальтиАрит Амин
45' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
0:3
58' ГолМатондо Рабби
1:3
83' ГолФорсберг Эмиль
86' Желтая карточкаКалиджиури Даниэль
31
Демме
Диего
11
Вернер
Тимо
26
Сане
Салиф
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
29'
0:1
43'
0:2
58'
0:3
83'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 8
-
11 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: +9 =6 -5Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта
Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Шальке 04: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 6
|14
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 7
|10
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 16
|3
|18.
|Падерборн
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
РБ Лейпциг
87.6% (134)
Ничья
7.2% (11)
Шальке 04
5.2% (8)
2:1 РБ Лейпциг
53.6% (82)
2:0 РБ Лейпциг
14.4% (22)
3:1 РБ Лейпциг
9.8% (15)
1:0 РБ Лейпциг
5.2% (8)
1:1 Ничья
5.2% (8)
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