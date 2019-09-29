Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
0:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Астерас
34' Желтая карточкаНейра Хуан
38' Желтая карточкаИглесиас Матиас
0:1
51' ГолLuis Fernandez1
21
Ваш
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Adrian RieraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Regis1
-
Главный тренер: Borja Jimenez
Ход матча
34'
38'
51'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +6 =5 -9Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ
Астерас Последние 20 матчей: +4 =8 -8Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас
ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Астерас: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ксанти
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|6.
|ОФИ
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Лариса
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|9.
|Атромитос
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|10.
|Паниониос
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Астерас
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|Ламия
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|14.
|Панаитоликос
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
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