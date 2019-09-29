Греция: Суперлига 2019-2020

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ОФИ
0:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Астерас
0'
34' Желтая карточка
Нейра Хуан
38' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
0:1
51' Гол
Luis Fernandez1
53'
32
Domitris
Sotiriou
16
Маринакис
Никос
6
Anestis
Nastos
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
8
Нейра
Хуан
29
Miguel
Mellado
19
Kosmas
Tsilianidis
21
Ваш
Рикарду
11
Семеду
Лисандру
20
Joao
Figueiredo
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
4
Triantafyllos
Pasalidis
6
Вальенте
Хосе
33
Angel
Martinez
II
12
Juan
Manuel
Munafo
17
Иглесиас
Матиас
5
Гонсалес
Энеко
23
Adrian
Riera
10
Luis
Fernandez1
7
Marc
Fernandez
ОФИ
4-2-3-1
Астерас
4-3-3

Ход матча

34'
Нейра Хуан
 
38'
 
Иглесиас Матиас
51'
0:1
Luis Fernandez1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ
Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Олимпиакос 5:1 ОФИ ОФИ 1:3 Ламия АЕК 1:0 ОФИ ОФИ 0:0 Ксанти
Астерас Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас
ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Астерас: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига Астерас 6:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:3 Астерас Суперлига
Астерас 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 4 1 0 10 - 1 13
2. ПАОК 4 3 1 0 9 - 6 10
3. АЕК 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ксанти 4 3 0 1 6 - 6 9
5. Волос 4 3 0 1 4 - 6 9
6. ОФИ 0:0 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Лариса 5 2 1 2 7 - 5 7
8. Арис Салоники 5 1 2 2 9 - 7 5
9. Атромитос 5 1 2 2 8 - 8 5
10. Паниониос 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Астерас 0:0 5 1 1 3 5 - 7 4
12. Ламия 5 0 3 2 4 - 8 3
13. Панатинаикос 4 0 2 2 3 - 9 2
14. Панаитоликос 5 0 0 5 3 - 10 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Luis Fernandez бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Иглесиас Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Нейра Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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