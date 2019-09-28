Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Санкт-Пёльтен
0:3
Второй тайм: 54'

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
7' Гол
Поцманн Марвин
17' Желтая карточка
Траунер Гернот
34' Желтая карточка
Luan IX
0:2
38' Гол
Фризер Доминик
42' Желтая карточка
Michael Ambichl
45' Желтая карточка
Луксбахер Даниэль
0:3
50' Гол
Холланд Джеймс
54'
32
Thomas
Vollnhofer
18
Раснер
Мартин
5
Майзль
Лука
3
Luan
IX
11
George
Davies
10
Луксбахер
Даниэль
8
Michael
Ambichl
14
Балик
Гусейн
4
Хофбауэр
Доминик
7
Гартлер
Рене
39
Robert
Ljubicic
1
Шлагер
Александер
21
Востри
Маркус
18
Траунер
Гернот
6
Визингер
Филипп
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорл
Петер
16
Поцманн
Марвин
27
Гойгингер
Томас
29
Рагуц
Марко
28
Фризер
Доминик
Санкт-Пёльтен
4-2-3-1
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

7'
0:1
Поцманн Марвин
(Гойгингер Томас)
16'
Инголич Сандро
Хофбауэр Доминик
 
17'
 
Траунер Гернот
34'
Luan IX
 
38'
0:2
Фризер Доминик
(Ранфтль Райнхольд)
42'
Michael Ambichl
 
45'
Луксбахер Даниэль
 
47'
 
Погатец Эмануэль
Востри Маркус
50'
0:3
Холланд Джеймс
(Михорл Петер)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг
Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЛАСК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Кубок Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:4 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии Санкт-Пёльтен 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:1 9 8 1 0 38 - 9 25
2. Вольфсбергер 1:0 9 7 0 2 22 - 8 21
3. ЛАСК 3:0 9 6 2 1 16 - 5 20
4. Рапид Вена 8 5 1 2 16 - 8 16
5. Штурм 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Хартберг 8 3 2 3 16 - 18 11
7. Аустрия Вена 1:2 9 2 2 5 13 - 18 8
8. Ваттенс 0:1 9 2 2 5 10 - 16 8
9. Альтах 8 2 1 5 16 - 18 7
10. Маттерсбург 8 2 1 5 10 - 22 7
11. Санкт-Пёльтен 0:3 9 1 3 5 6 - 25 6
12. Адмира 8 0 2 6 4 - 23 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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