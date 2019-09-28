Австрия: Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
0:3
Второй тайм: 54'
Стадион: НВ Арена
ЛАСК
0:1
7' ГолПоцманн Марвин
17' Желтая карточкаТраунер Гернот
34' Желтая карточкаLuan IX
0:2
38' ГолФризер Доминик
42' Желтая карточкаMichael Ambichl
45' Желтая карточкаЛуксбахер Даниэль
0:3
50' ГолХолланд Джеймс
3
Luan
IX
14
Балик
Гусейн
29
Рагуц
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Noah Steiner
-
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
7'
17'
34'
38'
42'
50'
0:3
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =3 -10Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг
Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЛАСК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:4 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии Санкт-Пёльтен 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1
|9
|8
|1
|0
|38 - 9
|25
|2.
|Вольфсбергер
|1:0
|9
|7
|0
|2
|22 - 8
|21
|3.
|ЛАСК
|3:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|4.
|Рапид Вена
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|5.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Хартберг
|8
|3
|2
|3
|16 - 18
|11
|7.
|Аустрия Вена
|1:2
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|8.
|Ваттенс
|0:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|9.
|Альтах
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|10.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:3
|9
|1
|3
|5
|6 - 25
|6
|12.
|Адмира
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
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