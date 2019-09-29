Греция: Суперлига 2019-2020
Ксанти
3:1
Конец матча
Стадион: Xanthi FC Arena
Волос
18' Желтая карточкаМуньис Хуан
19' Желтая карточкаКовачевич Александар
1:0
40' ГолЭдуардо Тейшейра
2:0
56' ГолАморим Вильям
65' Желтая карточкаМулин Тибо
71' Желтая карточкаFranco Ferrari
2:0
89' Не забитый пенальтиJordan Faucher
3:0
89' ГолJordan Faucher
3:1
90' ГолYahia Attiyat allah
75
Мулин
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Мулин ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
Ход матча
18'
40'
56'
2:0
65'
71'
89'
2:0
89'
3:0
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Ксанти Последние 20 матчей: +5 =6 -9Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти
Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос
Волос Последние 20 матчей: +10 =4 -6Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос
Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос Волос 3:1 Аиттитос Спатон
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ксанти
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|ПАОК
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|ОФИ
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|АЕК
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Волос
|5
|3
|0
|2
|5 - 9
|9
|7.
|Лариса
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|9.
|Атромитос
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|10.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|11.
|Паниониос
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|12.
|Астерас
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|13.
|Ламия
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Панаитоликос
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
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