Греция: Суперлига 2019-2020

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Ксанти
3:1
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
18' Желтая карточка
Муньис Хуан
19' Желтая карточка
Ковачевич Александар
1:0
40' Гол
Эдуардо Тейшейра
2:0
56' Гол
Аморим Вильям
65' Желтая карточка
Мулин Тибо
71' Желтая карточка
Franco Ferrari
2:0
89' Не забитый пенальти
Jordan Faucher
3:0
89' Гол
Jordan Faucher
3:1
90' Гол
Yahia Attiyat allah
90'+4
1
Абад
Карлос
2
Дюрестам
Микаэль
4
Aristotle
Karasalidis
23
Малезас
Стелиос
25
Leandro
Sosa
I
9
Ковачевич
Александар
75
Мулин
Тибо
91
Аморим
Вильям
12
Эдуардо
Тейшейра
88
Реннелла
Винченцо
7
Стургеон
Фабиу
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
4
Бассонг
Себастьян
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
6
Цоканис
Тасос
18
Joaquin
Torres
99
Konstantinos
Balogiannis
8
Муньис
Хуан
27
Мистакидис
Яннис
26
Ендришек
Эрик
Ксанти
4-2-3-1
Волос
4-1-2-3

Ход матча

18'
 
Муньис Хуан
19'
Ковачевич Александар
 
40'
Эдуардо Тейшейра
(Стургеон Фабиу)
1:0
56'
Аморим Вильям
(Leandro Sosa I)
2:0
57'
 
Yahia Attiyat allah
Мистакидис Яннис
61'
 
Vasilios Mantzis
Konstantinos Balogiannis
65'
Мулин Тибо
 
65'
Mehdi Terki
Эдуардо Тейшейра
 
67'
 
Augusto Max
Цоканис Тасос
71'
 
Franco Ferrari
76'
Jordan Faucher
Реннелла Винченцо
 
82'
Баррьентос Жан
Аморим Вильям
 
89'
Jordan Faucher
2:0
89'
Jordan Faucher
3:0
90'
3:1
Yahia Attiyat allah
(Joaquin Torres)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Ксанти Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти
Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос
Волос Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос
Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос Волос 3:1 Аиттитос Спатон
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ксанти 5 4 0 1 9 - 7 12
3. ПАОК 0:0 5 3 2 0 9 - 6 11
4. ОФИ 5 3 1 1 10 - 5 10
5. АЕК 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Волос 5 3 0 2 5 - 9 9
7. Лариса 5 2 1 2 7 - 5 7
8. Арис Салоники 5 1 2 2 9 - 7 5
9. Атромитос 5 1 2 2 8 - 8 5
10. Панатинаикос 5 1 2 2 4 - 9 5
11. Паниониос 5 1 1 3 4 - 6 4
12. Астерас 5 1 0 4 6 - 10 3
13. Ламия 5 0 3 2 4 - 8 3
14. Панаитоликос 5 0 0 5 3 - 10 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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